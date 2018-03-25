生活不缺伴 白冰冰埃及玩自拍

白冰冰到埃及旅遊自備自拍棒，拍照不求人。（白冰冰提供）

友善列印
時報周刊
林彥君
白冰冰印象最深刻的是像胸部的金字塔。（白冰冰提供）
白冰冰到埃及旅遊讓身心充電。（白冰冰提供）

白冰冰日前和20多位朋友包團到埃及旅遊，12天的行程平均一人花費約12萬元，從這一趟埃及旅遊讓她學習到好多過去沒聽過的歷史，她分享「有一個金字塔，我怎麼看都像胸部」她也強調「金字塔是由人類建造，不是外星人」，金字塔從原本歪、斜跟像胸部的形狀，經過不斷修復而成現今看到的模樣。

她因為擔心請別人拍照會拍得不滿意，助理還幫她準備自拍神器，讓她「自己的構圖自己決定」。白冰冰感嘆人生苦短，現在的生活重心只剩下工作和旅行，會規劃每2到3個月到國外旅行，讓自己充電，「回來工作存錢，又可以為下一趟旅行做準備。」

她透露旅行時看到其他人攜家帶眷，心裡難免會有一絲酸楚，「別人都有家人和子女一起旅行」但她並不想為此找個伴「現在是最開心的日子，沒有牽絆，不會找自己麻煩。」白冰冰說：「年輕時曾交錯朋友，反而讓自己過得很辛苦，現在老了，一切隨心，我想念誰就找誰，想玩就出去玩，想吃就吃，也不用擔心身材走樣。」

白冰冰印象最深的是雖然埃及沒有紅綠燈，也不會引發交通事故，「駕駛都是靠互相使眼神」對這項當地人的默契感到不可思議。她在飛機上俯看埃及與台灣，發現埃及土地一片黃，而台灣是整片翠綠，還是覺得寶島好，「有夜市，東西又好吃，台灣NO.1。」

(時報周刊)

何豪傑花10幾萬培養桌球冠軍兒！…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。