包子銷加拿大 陸食品品質再獲肯定

2018年03月25日 20:57 旺報 李鋅銅

首批101箱含肉餡糧食製品的包子，日前從河北石家莊趙縣出發，出口運往加拿大。大陸國家品質監督檢驗檢疫總局進出口食品安全局表示，這是中國含肉餡糧食製品首次出口加拿大，說明中國食品安全品質得到進一步提升，得到更多國家認可，對中國食品進一步走出國門意義重大。

加拿大駐華大使館農業參贊陳燕平，也在現場品嘗吃了包子。「口感很好啊！希望以後有更多加拿大消費者品嘗到中國地道的美食。」他表示，此次出口對河北企業，甚至於中國其他食品企業都有帶動作用，中國食品安全不但獲得加拿大的認可，也為同類產品開發其他國家市場打開了新局面。

生產此次產品的河北紐康恩食品公司董事長郭興國表示，首批出口的是肉餡包子，後續還會出口肉餡餃子、餡餅到加拿大。所有產品採用全程低溫保鮮，產品熟製以後快速冷凍，在零下18攝氏度環境下儲存，並通過零下18攝氏度的冷凍貨櫃運到加拿大。

包子、餃子等含餡糧食製品是中國傳統美食。按照國際慣例，含肉餡食品需通過進口國檢疫准入方能出口。河北出入境檢驗檢疫局副局長馮學平表示，在做好出口含餡糧食製品檢驗檢疫體系順利通過加拿大檢查組檢查工作的同時，也積極幫助企業準確理解加拿大官方有關要求，指導企業對標國際先進標準，升級設備、改進食品品質管制體系和自檢自控品質安全保證體系。

此次產品的國外進口商、華生國際有限公司董事長李貴強表示，無論在中國還是國外，肉類的食品安全在食品鏈中最為嚴肅，所以含肉餡食品的出口非常嚴格，這個項目歷經兩年多才談成。

他表示，近年來中國和加拿大交流越來越多，中國飲食文化越來越受到加拿大消費者歡迎。如今，加拿大消費者可以在家中品嘗到地道的中國肉包子，還有南京鹽水鴨和北京烤鴨等中國特色美食。

(旺報)