1個175元 哈佛大學校門口賣包子生意佳

2018年03月25日 20:56 旺報 李鋅銅

包子不但是全球華人離家後共同的思鄉味道，也有越來越多的老外愛上中國的包子。在美國哈佛大學校門口的中國包子店，一個龍蝦包要6美元（約合新台幣175元），顧客大排長龍。大陸著名的天津狗不理包子在加拿大多倫多，今年10月將開第二家分店。

在美國波士頓劍橋鎮的哈佛廣場，這裡彙集多家咖啡館、餐館、書店，是個生活綜合服務區，人氣非常旺，當然租金也不菲。2016年Toms BaoBao在這開幕，Tom是創始人童啟華的英文名。包子有經典豬肉包、咖哩牛肉包、醬燒雞丁包、香菇青菜包、鮮橙紅薯包，還有當地特色的龍蝦包。

最便宜的鮮橙紅薯包3美元，豬肉包比香菇青菜包便宜，因為這些都是當地最新鮮的有機蔬菜。龍蝦包就地取材，原料是經過後期加工冷藏，每個稅前至少6美元。

多數老外不知道包子是什麼，店裡的人耐心跟他們解釋。第一次吃了包子的老外，覺得味道很不錯，笑了起來。還有一名女學生一口氣吃了4個，還有點不過癮。不光是老外，當地華人一看到包子，如同回到了故鄉，有人邊吃邊流淚。「這是家裡來的啊！」

由於包子店生意大好，工作人員必須通過3個月的培訓，考核過關才能上場。童啟華說，和周圍的漢堡店、披薩店員工比，美國Toms BaoBao待遇至少高出15%,最高的員工年薪高達10萬美元。

在大陸十分著名的天津狗不理包子位於多倫多的第一家分店，早在2016年在 West Beaver Creek 開業。這裡的每個包子都有18個褶，內餡種類有豬肉、蟹肉或海鮮等。餐廳還供應天津風味小吃。由於生意越來越好，當地第二家「狗不理包子」將於今年10月在唐人街開張。

(旺報)