19歲先發蹲捕 桃猿廖健富生涯首獲單場MVP

廖健富連兩天先發蹲捕，此役貢獻致勝打點。(本報資料照)

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中時電子報

Lamigo桃猿19歲菜鳥捕手廖健富，昨開幕戰就扛起先發重任，猿隊今(25日)再戰中信兄弟，廖健富連續第二場擔任先發捕手，蹲滿全場，更在6下貢獻致勝安打，是猿隊5比1逆轉勝的重要功臣，靠沉穩表現，生涯首度獲得單場最有價值球員(MVP)。

廖健富身為去年選秀狀元，表現會格外受關注，並不意外；他昨首度在一軍亮相，就擔任先發捕手，不過因緊張，多少影響了表現。但廖健富身手，獲得總教練洪一中肯定，洪總說，「以一個19歲的捕手來說，這樣表現很好了，我以前到30幾歲，打每年第一戰也是會緊張。」

廖健富此役跟洋投克恩三世搭配，雖被中信擊出9安，但屢次化險為夷，7局僅失1分。廖健富說，克恩三世投球內容不錯，他就負責提醒克恩三世，專注在危機處理；洪總也說，克恩三世曾在中信，對手對他有所了解，一開始安打被打較多，但危機處理不錯，幾個雙殺相當關鍵。

身為好搭檔的廖健富，也在6下用球棒相挺，二三壘有人時揮出致勝安，打回超前的第2分；廖健富說，當下滿心就只想著要幫助球隊，「因為覺得自己有那個責任」。廖健富靠這一棒，替自己打回首座單場MVP。

廖健富首次拿到MVP，賽後喊出要「二連霸」的願望，球迷紛紛歡呼叫好，他也開心跟LamiGirls一起跳舞慶祝，還笑說，「跳舞的感覺還不錯，不過動作有點硬。」廖健富拿到第一座MVP獎盃，表示要跟家人共享這份榮耀。

把年輕的廖健富排上先發，洪總很滿意他的表現，「之前就說過，我用人沒有設框架，不看年紀，只要狀況好就用，這兩場看下來，他(廖健富)也確實很好。」過去洪總也是捕手，有給什麼建議？廖健富透露，「教練要我大膽去做，有缺點等下場再來討論。」

(中時電子報)

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