正常大便香蕉形狀 曾國城：我的直挺挺

2018年03月25日 20:58 時報周刊 林彥君

劉雨柔示範馬在斑馬線上行走。（中天）

楊月娥幫媽媽紓解大便盡孝道。（中天）

中天《金牌大健諜》26日播出主題「不老傳說 拒絕卡關人生！」討論腸道卡關，「屎」不上力時該怎麼辦？醫師蕭敦仁建議，一週如果排便少於3次，每次上廁所都耗時費力就算是便秘，也提到大便的形狀最好是香蕉狀，主持人曾國城馬上提問：「一定要香蕉狀嗎？那我直挺挺的，行不行？」醫生回應：「只要不是短小硬便就可以。」

名嘴楊月娥的母親不久前才做了氣切手術保住性命，但是因為長期臥病在床，導致無法自行解便，須「手動」幫忙，楊月娥說：「媽媽有時候大便會堵在肛門口很不舒服，這時我就會戴上手套趴下身體用手去摳，而且還要有技巧，不能讓媽媽感到疼痛或者受傷，只要看到媽媽解的很舒暢時，我就會覺得自己真的很孝順。」

劉雨柔會和老公一起練格鬥，她說：「因為太熱愛運動，全身每個關節都曾經受過傷！」劉雨柔表示肩膀的關節一度走位，還曾把槓鈴一直揹在身上，做長時間的深蹲動作，結果膝蓋也不舒服，讓曾國城聽了不禁搖頭說：「妳不覺得自己運動過量了嗎？」

劉雨柔說常在路上看到一些十幾歲的小女生很愛穿高跟鞋，過馬路時特別好笑，就像是「馬在斑馬線上行走」，劉雨柔還現場示範「斑馬步」的走法，逗樂現場來賓。

(時報周刊)