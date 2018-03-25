讓手抖阿扁拿那麼重的菜頭吹風 黃子哲：陳致中很健忘！

阿扁（左）17日晚間硬踩政治紅線，上台替兒子陳致中（中）助選，送上菜頭祝福。（本報系資料照片）

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中時電子報

前總統陳水扁17日參加兒子陳致中的造勢晚會，還上台送菜頭，台北市議員擬參選人黃子哲在臉書直言，陳致中很健忘。更指陳致中很不孝，竟把保外就醫的阿爸抬出來，都沒想到菜頭那麼重，阿扁又手抖，這是在折磨自己阿爸嗎？

黃子哲說，回頭想想這場造勢晚會，陳致中真的很健忘。2015年1月，阿扁獲准保外就醫滿1個月時，當時陳致中說：父親未來「不會公開演講」、「不會公開受訪」、「不會參與助選等政治性活動」，盼各界給父親一個安靜療癒的時間與空間。讓扁好好安養、休養，治療他的病，是唯一也是最重要的工作。

換言之，陳致中認為若阿扁公開演講、公開受訪，或去參與助選，會嚴重影響治療復原的空間與時間，病情恐會加劇，所以千萬別打擾阿扁。

黃子哲點出，若是這樣，那陳致中就真的很不孝了，為了自己的高市議員黨內初選，把重病獲保外就醫的阿爸給抬了出來，讓他上台送好彩頭給自己。難道陳致中都沒顧慮到那棵菜頭那麼重，阿扁又有手抖的症狀，這是在折磨自己阿爸嗎？現場人多，又吵鬧，又擁擠，還讓阿扁上台吹風，這對一個「病情複雜，難以控制，隨時有致死之危險」(阿扁保外就醫獲准理由)的阿扁，是多麼不人道呀！為何不讓自己阿爸好好做他唯一也最重要的工作呢？

可是陳致中在造勢晚會上，又和阿扁深情相擁，感覺不像個歹子。換言之，若不是陳致中不孝，那會不會是阿扁身體其實還不錯？所以可以到處趴趴走，聽音樂會、看畫展、參加募款餐會、拜訪老朋友......。總而言之，陳致中的不孝，讓阿扁違反中監的四不；阿扁的身體不錯，讓法務部可以依病情穩定，要求其返監執行。

黃子哲奉勸陳致中還是乖乖當個好孩子，不僅阿扁需要，這個社會也需要一個安靜療癒的時間與空間。讓大家各自做好自己的工作吧，包括法務部邱太三部長。

(中時電子報)

文章來源：黃子哲臉書

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