對抗解放軍！美陸戰隊赴澳規模創7年新高

隸屬美國海軍的F/A-18超級大黃蜂戰機。(圖/美國海軍)

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中時電子報

澳洲國防部長佩恩(Marise Payne)日前宣布，美國將派出1587名海軍陸戰隊隊員、8架魚鷹運輸機和6門M777榴彈砲，與澳洲軍隊一起進行為期6個月的聯合訓練。這次美軍海軍陸戰隊員參與訓練人數超過1500名，創下7年來紀錄，規模浩大，外媒認為這可能是為了對抗中國擴張海外勢力的緣故。

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根據《澳洲人報》(The Australian)消息指出，澳洲國防部長佩恩23日宣布今年美軍派駐澳洲北部的士兵人數為1587名，比去年增加了27%，去年派駐人數為1250名。這個數字同時創下自2011年以來美軍駐澳人數的新高紀錄。

路透(Reuters)評論說，長期以來，澳洲一直保持中立，以維護和中國之間的經貿關係。但近幾個月，兩國關係出現變化，此次美軍部署人數也可能再激怒中方。報導認為，美國可能想要對抗中國解放軍不斷在海外擴張勢力的緣故，所以提高軍隊人數抗衡中國。然而，對解放軍而言，無疑是釋出一重要的挑戰訊號。

美軍在演練期間，將派出AH-1W超級眼鏡蛇直升機、UH-1Y毒液直升機、F/A-18超級大黃蜂以及MC-130運輸機等裝備，陸續進駐澳洲北領地的首府達爾文(Darwin)。除了澳軍以外，還有來自印尼、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡和泰國等軍隊，也將與美軍共同訓練。

儘管美軍派駐澳洲北部的人數已達近7年新高，但是依舊不及歐巴馬政府時期在兩國協議中承諾的數字，美國政府原本承諾派駐的士兵數量為2500名。

(中時電子報)

文章來源：Record US Marine deployment destined for Darwin

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