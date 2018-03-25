破天荒 芬蘭F／A-18戰機成功降落美國航艦上

2018年03月25日 21:24 中時電子報 江飛宇

一位芬蘭的飛行員在今年3月17日，成功駕駛F/A-18戰機降落在美國航空母艦甲板上，成為第一個非美國F/A-18降落的紀錄，為芬蘭空軍遞造了一段有趣的歷史。

F/A-18大黃蜂戰機，是一種專為美國海軍航空母艦設計的艦載戰鬥機，不過它的多功能與多用途，使得它的外銷成績很好，包括加拿大、澳洲、芬蘭、西班牙、瑞士、科威特等國，然而除美國海軍以外，多數操作F/A-18的都是空軍部隊，因此機上的著艦設備幾乎都沒有用到過。不過這位叫尤哈「史多靈」賈佛南(Juha“Stallion”Jrvinen)的芬蘭飛行員，卻將自己的F/A-18C大黃蜂戰機，成功降落在美國海軍林肯號航空母艦(USS Abraham Lincoln,CVN 72)，這雖然在美國海軍是例行公事，但是其他國家的F/A-18飛行員卻沒有受此訓練，他在事前也接受了美國陸戰隊攻擊101訓練中隊(VMFA-101)的訓練，才完成此次任務。

當賈佛南被問到著落的感覺時，他說：「那確實非常刺激，我很高興我辦到了，但我也給自己扣了一些分數，因為我拘勾到的是第3根攔截索，而不是第3根，沒有非常完美。」

賈佛南在完成降落後，與其他美國飛行員碰拳表示欣喜。(圖/美國海軍)

他說的是美國航空母艦上的著降程序，航艦有4道攔截索，一般認為抓到第3根是最好、最安全的，不過賈佛南能抓到第2根，也已經符合標準。

訓練中隊的講師也在林肯號上歡迎他，他說：「賈佛南與所有學員一樣，都經過重覆的模擬練習，未來賈佛南還有機會去訓練其他的芬蘭飛行員。」

賈佛南是美國海軍陸戰隊與芬蘭空軍首次交換訓練計畫的一部分，先前賈佛南已是一名資深飛行員，已有15年的服役經歷，可說是芬蘭最優秀的飛官。而這項交換訓練加強了美國和芬蘭的軍事伙伴關係。

其實芬蘭與瑞典一樣，屬於不接邊的中立國，在冷戰時期雖然不列為蘇聯陣營，但也不能加入北約，必須維持中立。不過在情感上，芬蘭一直與西方比較接近，特別在蘇聯解體後就表現的更為明顯，因此他們引進了F/A-18這樣的美製戰機，目前芬蘭空軍有69架。

芬蘭海軍未來並不會引進航空母艦，他們的海岸也不適合操作，主要的軍艦是布雷艇和快速攻擊艇，整個海軍的規模也不大，只有3500名水兵，其中1900人是義務役士兵。

(中時電子報)