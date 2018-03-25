SBL》來攪局的嗎？璞園助攻金酒搶下第3

2018年03月25日 21:44 中時電子報 黃及人

攸關本季例行賽第3到第5名的重要戰役，25日在新莊體育館開打，璞園靠著簡浩最後關頭兩顆三分球，帶起10比0決勝攻勢，終場85比81氣走富邦勇士，間接幫忙金酒搶下例行賽第3，達欣第4，富邦一口氣掉到第5！

如此一來，31日在桃園巨蛋體育館開打的第15季季後賽首輪對戰戲碼也告出爐，將由排名第3金酒對上第6台啤、第4達欣遭遇第5富邦，金酒與達欣將帶1勝晉級，富邦與台啤各帶1敗，金酒也告搶下隊史最佳例行賽排名。

「我知道這場比賽對我們排名沒有意義，跟裕隆的第1爭冠戰，要看27日結果而定，但起碼今晚我們打出季後賽應有內容，而不是跟昨天一樣混亂，」璞園總教練麥班達說，「我不在乎是否搶下第1，重點是打出季後賽該有內容。」

「新台灣人」戴維斯貢獻23分、16籃板，連兩天三分外線神準的簡浩，25日投進5顆三分球、獨拿21分，「自己上半季不知道在打什麼，也許是給年輕隊友多些磨練機會，如今為了爭搶排名第1，我當然必須要開始準起來。」

富邦雖跟達欣同拿15勝15敗，卻因兩隊本季對戰，達欣取得4勝1敗上風，所以達欣搶占第4，富邦反而落居第5，「真的很可惜，我們很想搶到較高排名，卻犯了老毛病，就是沒法在關鍵時刻挺住贏球。」富邦總教練許晉哲說。

儘管31日的首輪第1戰，達欣將在布拉禁賽1場的窘境，以全本土陣容遭遇富邦，許晉哲卻絲毫不敢大意，「不管達欣有沒有布拉，他們仍是衛冕軍，也仍然一樣可怕，我不敢說什麼拉長戰線，只想一場一場來。」

(中時電子報)