《你的孩子》前導預告掀家長大論戰！導演陳慧翎傻眼覺得害怕

2018年03月25日 21:56 中時 林淑娟

《你的孩子不是你的孩子》前導預告。（翻攝臉書）

魏如萱、陳慧翎、王淨。（羅永銘攝）

魏如萱、陳慧翎、王淨。（羅永銘攝）

魏如萱、王淨。（羅永銘攝）

王淨。（羅永銘攝）

魏如萱。（羅永銘攝）

陳慧翎執導的公視戲劇《你的孩子不是你的孩子》，日前公佈首支由年輕演員們朗誦紀伯倫詩〈孩子〉的宣傳影片，結果挑動網友敏感神經，掀起兩派家長在留言區大論戰，一週內累積約40萬觀看次數。該劇25日與金穗獎合作，於影展期間首度公開片花，陳慧翎表示，看到一些被擴大到反同、牽扯政治的激動反彈言論，讓她很傻眼，也驚覺親子間互相不被理解的程度有多大，且很多家長的理解力令人害怕，她希望屆時更多父母與孩子一起來看這部戲，讓社會對「成功」定義重新思考與對話。

金穗獎影展25日以「主題戲劇的新趨勢」為主題，邀來導演陳慧翎、製作人巫知諭演員王淨、魏如萱等人出席影展座談。陳慧翎表示，她幾年間遊走兩岸拍攝偶像劇、電影，在商業操作的體制下已漸漸遺忘好好說故事的能力，直到身體出現警訊停下腳步，才思考「如果我只能再說一個故事，如果我只剩下一部片可以拍，我要說一個什麼樣的故事？我要拍一部什麼樣的片子？」 陳慧翎說，4年前她當了母親，讀了吳曉樂的《你的孩子不是你的孩子》，讓她對書中扭曲的親子關係，以及追求分數、追求成功的教育體制與社會，十分震撼；原本拍攝方向是青春偶像劇，但拍攝前驚覺與原著創作初衷不一樣，拍成青春偶像劇會對不起這個題材，因此將寫好的10集劇本打掉重練，雖然很多人覺得有點暗黑、難以入口，但就像作者在自序中說的，如果你覺得每一個故事都讓人不舒服，那麼這些孩子每天都是活得這麼難過、不舒服。

年輕新秀王淨，在演出電影《癡情男子漢》後，這次在〈茉莉的最後一天〉單元中主演為符合母親期待、不斷壓抑自己的高材生茉莉。談起接演過程，她當時正看完美劇《漢娜的遺言》，就想著這輩子一定要演到這種有張力的角色，沒想到一周後就收到《孩子》的劇本，讓她感到非常驚喜。她自認跟憂鬱的茉莉很不同，她屬於人來瘋個性，但回顧拍攝過程，覺得自己完全像變了一個人，「就像隻受傷的小貓」，飾演前對憂鬱症做了很多功課，殺青後療傷了很久才離開角色。

王淨說，其中有一場要躺在大體冰櫃的戲，令她印象深刻，一開始她也很害怕，直到導演跟她說「上一個躺過的是吳慷仁」，讓她馬上釋懷、克服心理障礙。

金馬、金鐘雙料影后尹馨與王淨飾演母女，讓首度合作的王淨直嚷緊張萬分，拍攝過程她幾乎和尹馨零互動，直到拍完殺青戲，尹馨才跟她說為了要塑造媽媽與女兒之間的距離感，所以過程中才故意不跟她講話，讓她恍然大悟尹馨的用心。不僅導演陳慧翎覺得這對「母女」感覺很像，連王淨的媽媽去探班時，也很驚訝尹馨跟自己的女兒長得超級像。

去年以《公視人生劇展－曖昧時代》入圍金鐘最佳新演員的魏如萱，這次在〈茉莉的最後一天〉中友情客串茉莉的心理醫生，她說，心理醫生角色不能有太誇張的表情，但跟王淨對戲時，有被嚇到，可以感受到她演出時散發的「濃厚」力量。另一個挑戰時，就是每每聽到尹馨劇中台詞時，就會讓她忍不住想對這位恐龍家長翻白眼。

魏如萱這次除了參與戲劇演出，也接受導演陳慧翎邀請，首次為戲劇量身訂做、操刀主題曲〈Don’t cry don’t cry〉的製作與演唱。但她坦言創作時曾一度卡關、想放棄，原因是自己是由爺爺奶奶帶大，父母是她「空掉的一塊」，直到友人陳建騏建議她從「不被理解」的角度創作，才一股作氣順利完成。魏如萱表示，寫歌對她來說就像做標本，但《孩子》真實反映了人們每天繼續發生的事，她希望透過主題曲，能給觀眾一種擁抱、聆聽的溫暖。

公視教育主題戲劇《你的孩子不是你的孩子》由尹馨、柯素雲、葉全真、鍾欣凌、謝瓊煖等實力派女星主演，超夢幻特別演出陣容包括吳建豪、吳慷仁、吳朋奉、林子熙、馬國賢、郭子乾、郭鑫、張書豪、莫允雯、曹妟豪、乾德門、湯志偉、曾少宗、楊麗音、路嘉欣、趙小僑、趙正平、鄧九雲、鄭有傑、藍葦華等人。該劇分5個單元，其中《貓的孩子》是乾德門遺作，導演透露去年七、八月拍攝時，乾德門身體還算硬朗，有場戲是失智的他得光著身子泡在浴缸中，還得猥褻兒媳鍾欣凌，但他跟導演溝通：「我實在老臉拉不下來。」經過討論才稍微改變表演方向。《你的孩子不是你的孩子》7月7日起於公視首播。

(中時)