G奶小模疑吸毒神志不清亂檢舉 警採尿查驗

施姓G奶小模疑似吸毒後神志不清打電話報警，遭警採尿送驗。〔謝明俊翻攝自臉書IG〕

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施姓G奶小模作風非常開放大膽。〔謝明俊翻攝自臉書IG〕

日前疑因不堪張姓男友涉毒被逮，在北市西區住處割腕自殺的施姓G奶小模，日前突向警方檢舉家中有毒郵票，警方趕往處理卻驗不出毒品反應，施女卻反罵警方笨蛋，並咬出郵票是男友所有，男友還有種大麻，警方懷疑她言行失常是因吸毒所致，已對施女採尿送驗。

21歲的施姓G奶小模，以擁有傲人胸圍著稱，個性相當開放，談論話題超大尺度，百無禁忌，有人說她給人的感覺很像日本AV，沒想到施聽了不覺生氣，還覺得是種稱讚，她不僅拍攝性感COSPLAY，還對全裸寫真來者不拒，施女還承認曾當過情趣用品店女店員哪！

本月上旬，施女在西區住處內割腕自殺，警消趕往將她送醫紮縫後無礙，警方事後了解，施女聲稱是因張姓男友因涉毒品案被逮，心情不好才尋短，警方於是將施女情況通報社工，並不定期追蹤後續。

1週前，施女突然打電話報警，聲稱家中有毒郵票，警方據報趕往在她家中客廳地板尋獲一枚郵票，員警以快篩包檢測卻無反應，施女反罵員警太笨，連這都測不出來，員警追問毒郵票是從何而來？施女竟坦承是男友所留下，並指證男友還種植、販售大麻。

警方見施女言行神志不清楚，且又無故咬出男友，實係反常，懷疑她在報案前是否有吸食毒品，當場將施女帶回辦公室採尿送驗，以查明施女是否吸毒！

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)

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