安心亞巴黎虛驚 網友負評當助力

2018年03月25日 22:16 時報周刊 林彥君

安心亞日前出席巴黎時裝周。（安心亞臉書）

安心亞日前出席巴黎時裝周，活動結束後，她和髮型師決定在當地多留幾天，但到晚上才步行到要更換的飯店，當時路上一片黑漆漆且人煙稀少，她和髮型師拖著行李箱及購得的戰利品包包，2人大包、小包的走去準備入住的飯店，「走到一半，發現背後有個人一直跟蹤我們，當時好安靜，聽到那個人在後面翻垃圾桶的聲音，還不時傳來急促的腳步聲。」

因為擔心被搶劫，她們不停快步往前走，但遇到紅燈停下來，在路口聽到後面的人不斷逼近的腳步聲，安心亞緊張地問髮型師：「行李箱裡有現金，跟我們買的包包，萬一我們被搶，要先救哪一個？」當她們不顧安危，還在糾結要先救哪項財務時，後面的人就在路口處轉彎，「原來他只是路人，自己嚇自己。」

近期發片、演戲又出席各時尚秀場的安心亞，和吳宗憲（憲哥）搭檔主持TVBS選秀節目《我要當女一》，她透露主持節目一直是害怕接觸的領域，認為主持和演戲的節奏不一樣，擔心自己的反應不夠快「接不到球」，她勤做功課，熟背憲哥傳授的「主持九條線」，她說：「新的一年給自己訂了新的展望，越害怕的事情越要挑戰，我相信在過程中，一定能學到以前沒有經歷過的事。」

她在新節目中她扮演「班長」，以「過來人」的角色提供參賽者意見，像個大姐姐安定選手的心情，過去她因為從諧星轉往演戲、歌手發展，而飽受不被網友看好的批評，儘管內心很受傷，還是很看重網友給的評價，她認為「給負評的網友也是觀眾，每個留言都要認真看待。」

(時報周刊)