智利阿塔木乃伊 是外星人還是森林妖精？

奇特的迷你木乃伊阿塔，只有15公分長，可以放在眼鏡盒中。(圖/Sirius Disclosure)

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中時電子報

2003年，智利的塔卡馬地區(Atacama)被發現一具奇怪的木乃伊，簡稱為「阿塔」(Ata)。它非常的小，只有15公分長，而且頭部又特別大，實在令人懷疑這個奇怪的遺骸是否真的是外星人?檢測結果發現阿塔具有人類基因，而且骨骼也屬人類特徵，然而故事還沒有完。

大眾機械(popular mechanics)報導，雖然「阿塔」(來自地球，也屬於人類，但是她只有人類胎兒那般大，而且放射科醫生卻又認為骨骼特「與6歲小孩相似」，這實在讓科學家很難解釋，不過超自然迷們則沸騰興奮，就算「阿塔」(不是外星人，至少是森林妖精，或是姆指精靈之類的

不過最近的遺傳分析可能又提供新的科學答案，美國史丹佛大學的蓋瑞．諾蘭(Garry Nolan)和加州大學舊金山分校的艾圖．波登(Atul Butte)所領導的遺傳學研究小組分析了「阿塔」的DNA，發現了7種基因突變，可以一系列解釋她身材矮小、頭部怪異、肋骨數量較少又骨質年齡偏大的原因，這些基因都參與人類的生長。

科學家們確定，「阿塔」的DNA與智利原住民相似，然而基因突變導致骨骼快速老化，而骨骼增生速度的異常，使頭部較長。總之阿塔是一個發育錯誤的死胎，然而這些突變使外型發生改變，也使骨骼年齡似乎像是6歲孩子。

現在我們已經知道「阿塔」是什麼了，目前這具遺骸是由西班牙商人拉蒙．納威塔=歐索里歐(RamónNavia-Osorio)所收藏。

(中時電子報)

文章來源：Mystery of 'Alien Skeleton' Solved

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