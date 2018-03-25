許聖梅揭拚生活辛酸 生二胎「baby頭掉出一半」才進醫院

2018年03月25日 22:41 中時電子報 施品瑜

名嘴許聖梅評論八卦時事一把罩，是不少談話節目喜歡邀約的對象，一直給人強勢犀利的感覺，但近來她接受媒體訪問，就吐露私下為了生活奔波的辛酸，就連要生第二胎時，還忙著跑新聞，到醫院時已是開兩指、開始流血的狀態，曝光背後不為人知的一面。

許聖梅近日接受《壹週刊》訪問，透露在她很小的時候，母親就過世，雖然後母對她並不壞，但她仍從小就學會看大人臉色，而她還有個妹妹，姊妹倆以前寄養在奶奶家，還得輪流在鄰居家吃晚餐，一直沒依靠，所以，許聖梅從國一就到紡織廠當童工，一個月賺一千元，一切只能靠自己，而長大結婚後，又因幫老公背債，幾乎每天都為了錢煩惱。

而許聖梅當年曾跑過社會、政治、影劇、帶過狗仔隊，從出社會後便沒停止工作，她懷第一胎大兒子時替雜誌寫外稿，一字一元，一個禮拜能賺三千塊，生完後立刻再繼續接外稿，而當懷第二胎時，她仍在開車跑中常委新聞，即便都開兩指了，她還必須先把大兒子接回家，「直到開始流血才進醫院， 我進去的時候所有消毒都不能做了，小baby的頭掉出來一半了。」另外，許聖梅還透露有段期間，她的子宮常大量出血，有回要上節目前，她只能把浴室滿地的血拍給製作人看，不得已才退通告。

雖然外界偶爾對她有批評聲，讓她一度常情緒崩潰，甚至有「許聖梅連呼吸都是一種罪嗎」的想法，但她仍不後悔當記者，「我唯一後悔的，是讓我的孩子擔心或丟臉，是我讓他們有負擔。」

(中時電子報)