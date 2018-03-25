許聖梅揭拚生活辛酸 生二胎「baby頭掉出一半」才進醫院

許聖梅吐露為生活奔波心酸。（圖／中時資料照）

友善列印
中時電子報

名嘴許聖梅評論八卦時事一把罩，是不少談話節目喜歡邀約的對象，一直給人強勢犀利的感覺，但近來她接受媒體訪問，就吐露私下為了生活奔波的辛酸，就連要生第二胎時，還忙著跑新聞，到醫院時已是開兩指、開始流血的狀態，曝光背後不為人知的一面。

許聖梅近日接受《壹週刊》訪問，透露在她很小的時候，母親就過世，雖然後母對她並不壞，但她仍從小就學會看大人臉色，而她還有個妹妹，姊妹倆以前寄養在奶奶家，還得輪流在鄰居家吃晚餐，一直沒依靠，所以，許聖梅從國一就到紡織廠當童工，一個月賺一千元，一切只能靠自己，而長大結婚後，又因幫老公背債，幾乎每天都為了錢煩惱。

而許聖梅當年曾跑過社會、政治、影劇、帶過狗仔隊，從出社會後便沒停止工作，她懷第一胎大兒子時替雜誌寫外稿，一字一元，一個禮拜能賺三千塊，生完後立刻再繼續接外稿，而當懷第二胎時，她仍在開車跑中常委新聞，即便都開兩指了，她還必須先把大兒子接回家，「直到開始流血才進醫院， 我進去的時候所有消毒都不能做了，小baby的頭掉出來一半了。」另外，許聖梅還透露有段期間，她的子宮常大量出血，有回要上節目前，她只能把浴室滿地的血拍給製作人看，不得已才退通告。

雖然外界偶爾對她有批評聲，讓她一度常情緒崩潰，甚至有「許聖梅連呼吸都是一種罪嗎」的想法，但她仍不後悔當記者，「我唯一後悔的，是讓我的孩子擔心或丟臉，是我讓他們有負擔。」

(中時電子報)

鄧紫棋開唱前爆哭15分鐘 「我哭… 藏22年終曬老婆正面 吳尊洩背後…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。