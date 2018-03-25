張大春給管中閔的一封信 洛杉基用4字台語神翻譯

2018年03月25日 23:07 中時電子報 黃麗蓉

管爺在臉書分享張大春〈致中閔書〉。（翻攝自管中閔臉書）

台大校長當選人管中閔案，台大臨時校務會議昨將所有「卡管」提案都擱置，形同校務會議無權干涉遴選結果，一切就等教部聘任。管爺在臉書分享作家張大春的〈致中閔書〉，回應說「雖僅數語，但已嚴於斧鉞；更感謝老友信中最後一句的鼓勵之意。」自由作家洛杉基則用4字台語「拎北咩送」神翻譯此篇文章。

洛杉基在臉書表示：「此文保證那些反課綱、反文言文、反中華文化的天然獨大學生看不懂。改成台語文『拎北咩送』他們就全懂啦！」

以下為張大春〈致中閔書〉全文：

「中閔足下：蘇子由上樞密韓太尉書有云：文者氣之所形，然文不可以學而能；氣可以養而致。此言洽於君而得於我矣。

君不學文，而能以文會我；素養豪氣，而能率氣抗暴。致萬姓于趙高、秦檜之墀前，一睹權姦懦主之迹，猶引刀而成一快，豈讓豫、專、聶、荊諸輩哉？

近月暴人阻任事極微、亦至大。其微者，在去就所擇，不過一殘其聲譽、毀其榮蹟之上庠；序教泯滅，學術漫漶，烏可從頭收拾？而君亦無從收拾也！

其大者，則在教育部袞袞群公，上秉執政之狡情，下迎奴民之竊喜，以君一人之出處，為彼一黨之利害。此佞人禍國之大端，而士君子與眾公民習焉不察、安之若素者矣！

昔韓文公有爭臣之論，以儆陽城大夫；蘇子由不赴商州以刺王安石之隱慝。蓋不識書，豈其得知今之行險僥倖之人，非絕天地而獨立者，亦趙高、秦檜之流亞而已。君之文、君之氣，視彀所及而發之，懸彼汙軀於青穹，君固已就此亂世之任矣！大春頓首。」

(中時電子報)