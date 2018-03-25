縱貫線通車110年 光華號舊山線兩鐵之旅下月22日舉行

2018年03月25日 23:45 中時 王思慧

去年光華號鐵道旅遊活動吸引許多人參加。（縱管線鐵道保存協會提供）

去年有年輕人與長輩參加光華號鐵道活動。（縱管線鐵道保存協會提供）

台灣縱貫線鐵道，基隆到高雄區間，於1908年4月20日全線貫通，今年適逢110週年。縱管線鐵道保存協會特地向鐵路管理局申請，高齡52歲，在1966年10月31日開行的「光華號DR2700型｣骨董級列車，舉辦年度鐵道旅遊活動。4月22日台北站9時45分發車，沿途停靠，新竹（10時45分）、苗栗（11時15分），終點11時40分抵達后里站，遊客可租鐵馬暢遊后里。

縱管線鐵道保存協會表示，銀灰色白鐵仔身影，在鐵路電氣化前，光華號曾經是馳騁縱貫線上速度最快的列車，但近年零件補充困難、維修成本高，為配合紀念專列開行，將遠自台東機務分段迴送台北，機會難得。

活動核准5輛車，共300個座位，專列將在后里站停靠，提供4小時自由活動，騎乘鐵馬穿梭幽靜的九號隧道、倘佯於風光明媚的大甲溪橋、石岡壩等景點。請愛好鐵道旅遊的朋友們，保握難得機會，回味昔日列車開窗，御風而行的光陰故事。同時邀請年輕適婚伴侶盛裝舉行百年不遇的列車婚禮，將提供6位免費座位，紀念品俱全。

活動費用為1100元，包含光華號車資、保險費、紀念品、專列馬克杯、台鐵便當 (可訂素食)、礦泉水、卡式仿真紀念車票、自行車租金。不過受限於人力，活動請以「E-mail或手機簡訊｣報名參加，將在12小時內回覆訂位狀況，正確開車時間或將微調，以台鐵開車前正式「行車電報｣為憑，詳情參閱協會粉絲專頁。

(中時)