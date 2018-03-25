影》國中女孩憂稅改自拍影片 7天268萬人次觀看

黃姿云在影片中大談稅改問題。(圖/翻攝自法稅改革聯盟)

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中時電子報
／綜合報導

日前在臉書粉絲專頁「法稅改革聯盟」中PO出了一段4分26秒的影片，主題是「國中生的煩惱」，沒想到這影片在短短一周內共吸引了268萬次觀看，甚至還有2.9萬次分享，這位「新網紅」就是來是桃園的女孩黃姿云，她在影片中大談稅改的樣子讓許多網友大讚「佩服」。

這名黃姿云同學，目前就讀桃園市立六和高中國中部2年級，他在法稅改革聯盟裡頭擔任小志工，她在影片中數落台灣的稅制度敗壞，並表示自己對於這樣的台灣未來感到憂心及恐慌，他表示，自己雖然還尚未報過稅，但看到稅制不完善，看到這麼多企業「淪為受災戶」，受到財政部和國稅局的欺負，讓他深感害怕，怕公司企業若長期被不當查稅而出走或結束營業，自己的未來恐怕不僅找不到工作，還可能要到國外當「台勞」，面對這樣的未來他感到相當的憂心。

他也提到今年在過年期間，他與家人一起到加拿大旅遊，到了一家服飾店看衣服，發現了服務的年輕店員是台灣人，且在幾天的旅遊中也都發現到了許多來自台灣的年輕人，他們都是來加拿大打工賺錢的，有部分的人會回台灣，但也有些人是直接留在加拿大不回去了，其實這些異鄉遊子都很想回到台灣，但回台灣工作的薪水根本連他們的生活費都負擔不了。

且他也提到自己目前觀察到的現象，日前就有新聞提到台灣的大學教師出走日益嚴重，還有教授是把整個團隊都帶離開了，這也讓他相當害怕以後上了大學，優秀的教授都走了他就沒有好的教授教他，他很想問問政府「怎麼留住好的教授給我們」。

(中時電子報)

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