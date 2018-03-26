把握兒童節！桃園這家飯店兒童入住免費 還有寵物家庭房

2018年03月26日 09:00 中時電子報 綜合報導

適逢兒童節五天連假，各大飯店大打親子牌，接連推出適合全家大小的旅遊行程！位於桃園的東森山林渡假酒店，除了針對有毛小孩的家庭推出「寵物家庭房」外，四月份更推出限定優惠，不只兒童入住免費，還引進了時下最夯的「Nerf射擊遊戲」，進而增進親子默契。

東森山林引進國外最夯Nerf射擊遊戲。(東森山林渡假酒店/提供)

東森山林渡假酒店總經理江惠明表示，親子客群一直是飯店最重視的目標客群，為了增加親子互動機會，特別引進國外熱門的Nerf射擊玩具，因子彈是泡沫塑料既安全又有實戰感，可讓親子在遊戲對戰中提升默契、增進感情。而且為了減輕家庭出遊的負擔，飯店也推出兒童節優惠，即日起訂購享兒童免費入住專案3280元起，還加送早餐與兒童旅行組。

東森山林推出「萌寵愛旅行」專案，還可至貓主題餐廳與店貓一同用餐。(東森山林渡假酒店/提供)

除了一般親子家庭，也有許多毛家長會為家中毛小孩慶祝兒童節。東森山林是桃園唯一的寵物飯店，除了有毛小孩的室內遊樂空間、寵物變裝區之外，超大的寵物客房裡還有毛小孩專屬的「單人床」，更免費贈送毛小孩旅行組！

今年飯店還新增了寵物美容以及貓餐廳等設施，並針對兒童節推出專屬毛家庭專案，只要入住東森山林的「萌寵愛旅行」專案一泊二食4699元起，就能以優惠價599元起加購牛奶SPA浴與小美容組合，讓毛小孩享受高規格的星級待遇！

(中時電子報)