3／26～4／1十二星座運勢 這3星座做事效率好到爆

2018年03月26日 07:25 中時電子報 林郁庭 、文／奧斯塔羅行動占卜 編輯／樂時尚 黃绣雅、、文／奧斯塔羅行動占卜

奧斯塔羅12星座一週運勢熱騰騰出爐囉！本週最旺星座第一名：摩羯座、第二名：獅子座、第三名：雙魚座。

▍牡羊座

開運顏色:天空藍

幸運數字:78

整體運勢★★

解析:本周將會是牡羊朋友信心消退的一週，面對目前手邊的事情掌握度也開始下降，除了是因為對自己自信心消退之外，因自信消退連帶產生對自我的疑慮，影響到了工作。奧斯建議本周在面對事情時，要再堅定一些，面對問題及狀況也要適時地向外求援，要不可就會空忙一場囉！

▍金牛座

開運顏色:紫色

幸運數字:12

整體運勢★★

解析:本周金牛朋友的信心開始動搖，面對過往向來有信心的事情開始不再那麼的堅定，也不再像過去那麼的有把握，做事也不再那麼踏實。而也因為如此下周情緒也不穩定，另外過大的情緒起伏讓周遭的朋友感覺到些許的壓力，奧斯建議下周要多注意囉！

▍雙子座

開運顏色:黃色

幸運數字:73

整體運勢★★★

解析:雙子的朋友本週將是怠惰的一週，面對事情都抬不起動力來處理，思緒上的停擺也讓你在面對事情時感到些微的無力感，奧斯建議本週要運用理性層面思考問題比較好喔！

▍巨蟹座

開運顏色:土黃

幸運數字:70

整體運勢★★

解析:本周巨蟹的朋友，稍稍怠惰了起來，面對周遭的人事物都有提不起勁的感覺，而也因為這樣造成事情的思考變得不夠週全，奧斯會建議本週在面對事情時要多想一點，以避免有錯誤的決定產生。

▍獅子座

開運顏色:紅色

幸運數字:36

整體運勢★★★★

解析:本周獅子朋友思緒清晰也活絡許多，如果正是需要動腦時期的，本周會是值得好好把握的一周喔！另外因本周的思緒清晰許多，所以面對問題時都能妥善解決、不拖拉，會是個解決能力良好的一周。奧斯提醒本周雖然思緒條理清晰，但卻始終有未付諸行動的情況存在，所以本周如果行動與思緒並行將會是好上加好的一周喔！

▍處女座

開運顏色:綠色

幸運數字:38

整體運勢★★★

解析:本周處女朋友，開始動作的狀況則明顯許多，或許是受夠了緩慢的步調，而選擇起身先去改變些什麼，但奧斯要提醒，這樣的衝動有時反而容易犯下大錯，所以本周如果有想改變些什麼的想法，要多加全盤的考量，別一昧向前喔！

▍天秤座

開運顏色:黑色

幸運數字:81

整體運勢★★

解析:本周天秤朋友，情緒起伏突然大了起來，面對目前的環境也覺得有那麼點的不滿足，而這樣的不滿足感也間接影響了你的生活，讓你在和周遭人事物相處時都多了點抱怨，奧斯提醒本周要修正一下自我的心態與看事情的角度避免讓不滿足與抱怨的想法影響到自己太多喔！

▍天蠍座

開運顏色:灰色

幸運數字:60

整體運勢★★★

解析:不甘受到束縛的感覺，將讓天蠍朋友本周的生活多了點不平靜，往好處想，是因為自己的企圖心一直都不算太低，因此造就本周汲汲營營的生活。奧斯建議本周對環境或生活感到不安或不滿意時，可以多花點心思想想是否該準備突破目前的生活囉！

▍射手座

開運顏色:藍色

幸運數字:54

整體運勢★★★★

解析:安穩、平靜的元素將充斥在射手朋友本周的生活當中，原因來自於過往的熱情在本周顯得平靜許多，那樣的熱情活潑慢慢的由外在轉入了內心層面，因此若忙碌好一陣子的朋友本周也將有機會獲得充分的休息，奧斯提醒可要好好把握本周難得的輕鬆喔！

▍魔羯座

開運顏色:銀色

幸運數字:33

整體運勢★★★★★

解析: 摩羯座的朋友，本周將是個思緒清晰快速的一週，自我管理相當良好的一週，也因為如此本週的你在面對人事物及狀況時，會有效且相當快速的解決許多問題。本週耐性理性兼具的良好狀況，也讓你在本週情緒平穩不會有太大的波動。

▍水瓶座

開運顏色:白色

幸運數字:70

整體運勢★★

解析:本周水瓶座朋友，無來由的念舊起來，過往的事情三不五時浮現在你目前的生活裏頭，有那麼點守舊的狀況發生。另外也因為這狀況讓自己似乎停留在過去，不太願意踏出新的一步，讓自己顯得孤獨許多，本周要多避免沈溺在過去的事情之中，以免影響到你目前的生活喔！

▍雙魚座

開運顏色:亮橘色

幸運數字:62

整體運勢★★★★★

解析:本周雙魚座將是充滿自信與動力的一周，積極充沛的活力讓你在本周都感覺到行動力十足，本周的你更加腳踏實地不從容的做事態度，也將讓你穩扎穩打一整個周期，為以後打下良好基礎喔！

【本文節錄自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】

(中時電子報)