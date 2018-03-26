職業真的無分貴賤？ 網解析：重點是「這個」

2018年03月26日 00:02 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

「職業無分貴賤」這句話從小就會聽到老師或家長在告誡我們，但這是真的嗎？就有名網友在批踢踢(PTT)上發問，「幾歲時發現職業無貴賤是騙人的」他分享自己在長大過程中就發現，這句話根本是「騙人的」，沒想到底下許多網友表示職業的貴賤根本是建立在「金錢」上面。

這名網友在知名論壇批踢踢(PTT)上發文表示，自己從小就被老師告誡「職業是沒有貴賤分別的 大家都一樣好」，更鼓勵大家可以多往不同職業發展，原PO也一直堅信著這句話，沒想到在他漸漸長大後，就發現了「殘酷事實」，同學的爸爸是醫生地位很高，而同學也都不愁吃穿，而自己在出社會後每天工作累得半死領微薄的薪資，卻發現當年教導大家職業無貴賤的老師，在爽領退休俸，結果堅信的原PO自己卻是「社會低落」的那一群，這讓他不滿表示「會講職業無貴賤(的) 在台灣是不是想殘害幼苗亂推坑」。

沒想到底下有網友表示「笑貧不笑娼」、「職業無貴賤 可是我的小孩不能做八大」、「無貴賤 只有富跟窮」，另外也有網友直接分析「職業無貴賤 收入有高低」、「職業本身無貴賤阿 錢才是真理拉」、「做哪一行的不重要 重要的是能賺多少錢 哈哈」、「職業無貴賤，重點是收入多少。」、「貴賤是用錢疊出來的」。

(中時電子報)