鄧紫棋開唱限定台語版〈我只在乎你〉苦練1個月 賭王千金現身力挺

2018年03月26日 01:49 中時 許雅淳

鄧紫棋演藝圈好友何超蓮現身力挺。（粘耿豪攝）

鄧紫棋25日在林口體育館舉辦「Queen Of Hearts」巡演台北站最終場，安可曲，她特別選唱鄧麗君的經典作品〈我只在乎你〉，為了獻給台灣粉絲驚喜，她竟把原中文歌詞，突然改唱成台語全新歌詞，她原先完全不懂台語，因要背歌詞又要學新的語言，苦練一個月，還打電話給好姐妹張芸京請教，一字一字矯正台語發音，鄧紫棋並將每個字用羅馬拼音註記，笑說：「台語真的很難，會用近似的廣東話發音來幫助記憶。」

最後安可曲時，她表示唱這三場演唱會，對她來說是一場夢，她向歌迷大喊：「我會再回來，希望在可以看到你們，謝謝台灣！」更強調「不知道可以怎麼去表達我現在的激動」，她透露其實早兩天有稍微分享過，她第一次到台灣宣傳是18歲，當時過了好久都沒有台灣音樂會，直到21歲才第一次在河岸留言開唱，當時有一百多人，她開心得不得了，「我這次連開三場，覺得很不可思議」， 她這次來到台灣，想很久要送什麼歌曲給歌迷，「我覺得台語很難講， 好朋友張芸京用好多時間，一句一句不嫌麻煩的錄音」，她透露其實看不大懂張芸京給的拼音，但真的太有心了，她說：「剛剛在後台又不小心流淚，這首歌真的是我的心聲，送給我愛的人，我愛的你們。」此外，演藝圈好友何超蓮、張芸京、藍又時都到場欣賞。

(中時)