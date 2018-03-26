不理中監處分 扁藉「新勇哥物語」嗆 更應出席活動！

前總統陳水扁（左）17日晚間硬踩政治紅線，上台替兒子陳致中（中）助選，送上好彩頭。（柯宗緯攝）

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中時電子報

前總統陳水扁日前於兒子陳致中參選造勢活動上台，被中監認定違規，未來對類似活動將不予核准。扁這兩天藉由「新勇哥物語」回應，昨(25日)除嗆中監認定違規依據薄弱且有爭議外，並放話5月4日在台北舉辦的感恩募款餐會，阿扁更應參加並上台致詞不演講。

陳水扁在與友人的Line群組，不時發布「新勇哥物語」，以虛擬角色自問自答，表達心聲。針對被中監認定違規，今後申請此類性質活動，將不再核准。有何因應之道？

扁自問自答：資深媒體人彭P說，中監已經發給阿扁「免簽證」了！另外，高雄長庚名譽副院長陳順勝說，阿扁保外就醫是可以做「維持職業所必需」的事，而「政治」就是阿扁從事30多年的「職業」，中監的函旨法律依據薄弱。扁除呼籲支持者踴躍出席4月7日「喜樂島聯盟」在高雄舉辦的成立大會，並指5月4日阿扁創辦凱達格蘭基金會在台北舉辦的感恩募款餐會，阿扁更應參加並上台致詞不演講。

針對不能再參加造勢活動，扁24日稱，馬政府時可以，蔡政府反而不可以，真是搞不懂誰在執政？悲哀啊悲哀！「同志比敵人更可怕」一點都不假！

●扁25日「新勇哥物語55集」，全文如下：

阿扁要勇哥、勇弟好好研議中監3/23公函，就有關3/17參加致中「溫暖挺正義」晚會，代表91高齡老母上台致送致中好彩頭，被認定違規，因而處分今後申請此類性質活動，將不再核准。有何因應之道？

勇弟：我問資深媒體人也是名主持人彭P，他說中監已經發給阿扁「免簽證」了。

勇哥：我也請教高長名譽副院長陳順勝教授，他說阿扁保外就醫是可以做「維持職業所必需」的事，而「政治」就是阿扁從事30多年的「職業」。中監的函旨法律依據薄弱。而政治被列為職業的一種，見諸行政院主計處編印「職業標準分類（第6次修訂）2010」。「政治」歸類在大類（2）、中類（26）、小類（263）、細類（2633）政治學專業人員。

勇弟：這樣説來，2015.1.5阿扁離開鬼地方被迫簽署非出於意志的切結書，不得從事政治活動是有重大爭議的。

勇哥：所以我要建議——

一、

阿扁應應邀出席4/7「喜樂島聯盟」在高雄舉辦的成立大會。請認同「獨立公投、正名入聯」理念的好友屆時擠爆會場。

二、

5/4阿扁創辦凱達格蘭基金會在台北大直典華舉辦13週年感恩募款餐會，阿扁更應參加並上台致詞不演講。拜託關心阿扁的好友早日踴躍認購餐券，以免向隅。

(中時電子報)

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