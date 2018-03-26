男子陳屍台南麥當勞廁所，鮮血流出才遭發現

警方封鎖麥當勞現場時，遭網友拍下上傳網路，引起網友議論。（翻攝網路PTT）

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中時

台南市東區成大附近一家麥當勞25日深夜遭人發現一具男屍陳屍在一樓廁所內，直到鮮血流出廁門才遭發現，現場還有1支注射針筒。警方找到死者妻子指認，得知死者為邱姓男子，疑似因疾病過世，漏夜封鎖現場，報請檢察官相驗，原本24小時營業的麥當勞店家也破例暫時打烊。

46歲的邱姓男子無業，他的身體早在兩年前即出現警訊，邱妻稱，丈夫兩年來經常大量血便，但卻不愛就醫治療，家人都不清楚他的身體狀況。

邱男25日下午2時就自行出門，家人不知行蹤，不料半夜竟接到噩耗。

邱男陳屍在成大附近一家麥當勞的1樓廁所內，直到深夜11時許，鮮血流出門外，才遭如廁的民眾發現，告知服務員，服務員敲門不應，搬椅子從上查看，驚覺不妙，趕緊報案。

警消陸續到場，發現邱男坐在廁所內，滿臉鮮血，現場還有一支注射針筒，頭部剛好抵住?門，從外面難以開門。消防員破門之後，發現邱男已無生命跡象，只好先封鎖現場。

店內的客人查覺有異狀，陸續離開，原本24小時營業的店家迫於無奈，只好暫時打烊。

成大這家麥當勞常有大學生半夜光顧吃宵夜，突然關燈打烊，立刻被PO上網路PTT，網友紛紛留言「毛毛的」、「好恐怖」、「麥當勞變凶宅了」。

邱男死因不明，地上的陌生針筒是否有關死因也待釐清，警方找到邱男妻子製作相關筆錄，屍體移往殯儀館，報請檢察官相驗，以便進一步釐清案情。

(中時)

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