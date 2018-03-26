「對台31條」動起來 廈門開放台青申請公共租屋

2018年03月26日 04:18 中時電子報 高德順

大陸國台辦上月底宣布推出「對台31條」優惠措施。據大陸媒體報導，福建省廈門市上周五（23日）起，開放讓台灣青年在翔安區及同安區申請市級公共租賃房（類似公共租屋），廈門市台胞服務中心還將根據現場需求，統一安排現場看房。據悉，有關消息經由廈門各青年創業基地向所屬台商和台灣青年公布後，已吸引不少人諮詢。

根據《台灣青年申請廈門市市級公共租賃住房管理實施細則》，此次招租的房屋主要包括廈門市翔安區洋塘居住區（翔安區新店鎮鼓鑼一里）和同安區濱海公寓（同安區濱海新城中部東頭埔西路）兩處市級的公共租賃房。其中，翔安區洋塘居住區，每平方公尺的每月租金約人民幣23元（約每坪新台幣355元）。相較之下，同一地段市場月租價格約為每平方公尺人民幣27元（約每坪新台幣420元）。同安區濱海公寓每平方公尺的每月租金約人民幣19元（約每坪新台幣295元），而同一地段每平方公尺每月約人民幣23元（約每坪新台幣357元）。對於初期赴陸就業或創業的台青來說，租公租房較為優惠。

這批公共租房的申請對象為在廈門穩定就業，或以獨資、合資、合夥等形式創辦企業，包含個體工商戶在內，持有台胞證的45周歲以下台灣青年。申請人需具備以下條件：本人在廈門無持有房屋；持有台胞證，且與所服務企業簽訂1年以上勞動合約，或創業的企業法定代表人，包含個體工商戶負責人。

(中時電子報)