「桃園彩色海芋季」落幕！花田踩街聲勢大、破112萬人次

桃園彩色海芋季，展場內外處處是人潮。（桃園市政府農業局提供）

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中時電子報
／整理報導

春暖花開出遊趣！「2018桃園彩色海芋季」25日圓滿落幕，遊客搶最後時機賞遊，人潮再創高峰，16天展期已破112萬參訪人次，遠遠超越去年61萬人次！桃園市長鄭文燦特率領區里民、桃園知名糕餅與婚紗業者、在地學校，以及眾多演出團隊，沿著展區周邊道路、穿梭花田踩街，藉此感謝連日來在地居民的支持與各界的參與，並期盼遊客持續造訪溪海休閒農業區，促使在地農業與觀光永續經營！

「2018桃園彩色海芋季」人潮再創高峰，16天展期已破112萬參訪人次。（桃園市政府農業局提供）

桃園彩色海芋季，展場內外處處是人潮，桃園市長鄭文燦表示，特別感謝溪海休閒農業區居民的支持，領軍溪海休閒農業發展協會、花媽媽休閒農業發展協會、大自然幼兒園、郭元益糕餅博物館、凱洛琳婚紗、萬能科技大學、桃園新興高中樂旗隊、溪海國小等團隊扮裝輪番演出，現場氣氛熱鬧，吸引民眾也紛紛租借婚紗加入。

遊行隊伍整隊出發前，發生「甜蜜插曲」，主辦單位開放民眾表白，溪海在地青農張峰智自告奮勇，竟上演求婚記，在踩街隊伍、廣大遊客高呼助陣下求婚成功！緊接長長隊伍聲勢浩大穿梭園區，更繞步行周邊鄉間小路，歡欣宣告活動圓滿落幕，相約明年同地再相「芋」。

遊行隊伍整隊出發前，發生「甜蜜插曲」，主辦單位開放民眾表白。（桃園市政府農業局提供）

桃園市長鄭文燦表示，彩色海芋季活動告一段落並非一切結束。展區位處大園溪海里，鄰近中壢，為桃園地區草花重鎮，且在地社區發展歷時悠久，新舊交融，兼具現代與傳統，加上近年溪海里由地主及農民組成了溪海休閒農業發展協會，持續推動溪海的社區總體營造，周邊的休閒農場值得大家持續探訪。

園市長鄭文燦表示，彩色海芋季活動告一段落並非一切結束。（桃園市政府農業局提供）

本次的桃園彩色海芋季，更透過在地投入的人力，包括花卉農作技術、導覽分享、志工人員隊環境與清潔的維護等，結合居民的參與凝聚社區的力量，方可發展綠色產業，在社會、環境、經濟三大面向，努力推動溪海休閒農業區永續發展、進而帶動地方繁榮。

現場持續綻放彩色海芋與其他在地花卉。（桃園市政府農業局提供）

花季結束，許多民眾紛紛關心現場花卉去向，桃園市政府農業局表示，展區內的彩色海芋必須於現地養護一個月至種球吸收養分後，再進行回收處理，以低溫冷藏方式保存至明年使用。大面積草花則是待凋謝後直接作為綠肥，兼顧生產與生態，使現地永續經營，期待來年有更佳土壤狀態。

桃園彩色海芋季，展場內外處處是人潮。（桃園市政府農業局提供）

活動期間許多攝影好手拍下了繽紛花海田園，市府也發出召集令加入「2018桃園彩色海芋季攝影比賽」，3月28日前，凡是以活動為主題，呈現出2018彩色海芋季美景之照片皆可參賽，最高獎金3萬元，力求留下更多彩芋季的美好紀錄，快送出您手上精彩的照片吧！

(中時電子報)

「桃園彩色海芋季」官網
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