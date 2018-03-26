力挺食物不浪費！餐廳收購農場「格外品」作美味

2018年03月26日 06:22 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

新北市農業局為協助農民並減少食物浪費，推動「惜食分享餐廳」計畫，媒合餐飲業者使用有機、友善等級「蔬果格外品」做料理。位於台北市錦州街的「食在地 台灣素」不僅使用格外品入菜，更與有機小農約定，收購農場中所有蔬果格外品，用實際行動支持在地農友、發揚友善農業。

林朗秋原為保健食品公司業務，年輕時跑遍全台各地、吃過各種美食，過程中遇見不少堅持友善土地的小農，深受他們精神所感動，人生下半場轉職開辦「食在地 台灣素」餐廳，便立志推廣這些小農作物。餐廳籌備期間，林朗秋繞了台灣兩圈半，尋訪安心與有機食材、訪遍百餘家理想的供應商，光醬油廠就跑了20幾家，不計成本挑選最好的，就是要讓顧客吃到健康料理。

另一方面，他也發揮惜食精神減少食材浪費，如根莖類格外品，切塊、刨絲後再烹煮，吃起來跟正常蔬果無異；葉菜類則能用則用，不會將外層小葉或稍有破損的葉子丟掉。也因如此，餐廳成本損耗可以壓低，餐點相對平價。

位於台北市錦州街的「食在地 台灣素」使用格外品入菜。（新北市農業局提供）

加入「惜食分享餐廳」後，林朗秋透過計畫接觸雲林汯蒝有機農場，得知農場常有各種格外品產出，卻不得門路銷售，因此與農場約定，不論何種蔬果，只要有格外品，就通通送到他店內。林朗秋表示，雖然他的餐廳不大，但至少還可以再認養兩個農場的格外品，所以只要餐廳願意響應，就能大大降低食物浪費，好食材也不會被埋沒。

農業局長李玟表示，當初推動「惜食分享餐廳」，目的是解救產地源頭蔬果免於浪費，根據統計，因規格、外觀不符合市場標準而被淘汰的農產品，其比例可高達4成，是食物浪費第一戰線。

這些蔬果格外品、減少浪費，還願意更進一步分享他們的惜食妙方給社會大眾。（新北市農業局提供）

在接觸許多有理念的餐飲業者後，發現他們不只是接納這些蔬果格外品、減少浪費，還願意更進一步分享他們的惜食妙方給社會大眾，或是協助從源頭解決問題。這些民間「食力」，是整個社會對抗食物浪費的堅強戰力，希望更多餐廳響應，一起惜食!也請民眾上「新北惜食分享網」，關注惜食新動態。

(中時電子報)