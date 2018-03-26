力挺食物不浪費！餐廳收購農場「格外品」作美味

位於台北市錦州街的「食在地 台灣素」使用格外品入菜。（新北市農業局提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

新北市農業局為協助農民並減少食物浪費，推動「惜食分享餐廳」計畫，媒合餐飲業者使用有機、友善等級「蔬果格外品」做料理。位於台北市錦州街的「食在地 台灣素」不僅使用格外品入菜，更與有機小農約定，收購農場中所有蔬果格外品，用實際行動支持在地農友、發揚友善農業。

林朗秋原為保健食品公司業務，年輕時跑遍全台各地、吃過各種美食，過程中遇見不少堅持友善土地的小農，深受他們精神所感動，人生下半場轉職開辦「食在地 台灣素」餐廳，便立志推廣這些小農作物。餐廳籌備期間，林朗秋繞了台灣兩圈半，尋訪安心與有機食材、訪遍百餘家理想的供應商，光醬油廠就跑了20幾家，不計成本挑選最好的，就是要讓顧客吃到健康料理。

另一方面，他也發揮惜食精神減少食材浪費，如根莖類格外品，切塊、刨絲後再烹煮，吃起來跟正常蔬果無異；葉菜類則能用則用，不會將外層小葉或稍有破損的葉子丟掉。也因如此，餐廳成本損耗可以壓低，餐點相對平價。

位於台北市錦州街的「食在地 台灣素」使用格外品入菜。（新北市農業局提供）

加入「惜食分享餐廳」後，林朗秋透過計畫接觸雲林汯蒝有機農場，得知農場常有各種格外品產出，卻不得門路銷售，因此與農場約定，不論何種蔬果，只要有格外品，就通通送到他店內。林朗秋表示，雖然他的餐廳不大，但至少還可以再認養兩個農場的格外品，所以只要餐廳願意響應，就能大大降低食物浪費，好食材也不會被埋沒。

農業局長李玟表示，當初推動「惜食分享餐廳」，目的是解救產地源頭蔬果免於浪費，根據統計，因規格、外觀不符合市場標準而被淘汰的農產品，其比例可高達4成，是食物浪費第一戰線。

這些蔬果格外品、減少浪費，還願意更進一步分享他們的惜食妙方給社會大眾。（新北市農業局提供）

在接觸許多有理念的餐飲業者後，發現他們不只是接納這些蔬果格外品、減少浪費，還願意更進一步分享他們的惜食妙方給社會大眾，或是協助從源頭解決問題。這些民間「食力」，是整個社會對抗食物浪費的堅強戰力，希望更多餐廳響應，一起惜食!也請民眾上「新北惜食分享網」，關注惜食新動態。

(中時電子報)

「新北惜食分享網」
「2050，未來簡史」特展 ！鄭麗… 亞洲50大最佳餐廳 台灣3餐廳入榜

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。