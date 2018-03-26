亞洲50大最佳餐廳 台灣3餐廳入榜

2018年03月26日 06:24 中時電子報 高德順

首次在台灣公布的米其林指南3月中剛告一段落，緊接著又有美食界奧斯卡之稱的的國際美食評選─亞洲50大最佳餐廳 (Asia’s 50 best Restaurants)，即將在明(27日)於澳門公佈。歷屆排名與呼聲極高的餐廳業者都將在百忙之中出席盛會，台灣也沒缺席，其中已知出席盛會的將有台中樂沐餐廳，以及雙雙甫榮獲米其林一星殊榮的台北RAW、及MUME共3家餐廳。

根據蘋果日報，台灣3家餐廳風格互異；樂沐以法式料理見長，RAW則強調以法式料理手法表現「台灣味」，而MUME則運用高達9成以上的台灣食材，展現北歐料理的精鍊感。

開業邁入第10年的樂沐，曾連續4年入選「亞洲 50大 最佳餐廳」，領軍的陳嵐舒主廚不僅是首次在2014年在「亞洲50大最佳餐廳」獎項中拿下年度最佳女主廚殊榮的台灣人，同時也是台灣首家進入亞洲50大最佳餐廳的業者、首次進榜即位居第24名。陳嵐舒今年3月宣布將在今年12月結束營業，引發外界震驚錯愕。

2014年底開幕的RAW，2016年首次進榜 (第46名)， 2017名次更超越樂沐(第28名)，上升到第24名。而在3月中剛落幕的米其林指南頒布結果中，RAW也在多方預測的聲勢中拿下米其林一星餐廳殊榮，主廚江振誠雖於去年10月已發佈退星聲明，但聲勢不減，在「亞洲 50大 最佳餐廳」即將頒布的前夕，已獲得另一協會The Diners Club@所頒發的「2018終生成就獎」(Lifetime Achievement Award - Asia 2018)，與多位曾獲此榮耀及米其林星星的國際主廚享有同等地位。

至於2015年開業、2017首次進榜即排名第43名的MUME餐廳，早在拿下今年3月頒布的米其林指南一星餐廳殊榮前，已被CNN Travel和RAW等其他餐廳推薦為來台必訪的餐廳之一，今年名次是否能更進階，甚至超越RAW和樂沐，同樣是美食圈關注的焦點。

(中時電子報)