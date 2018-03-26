七年級生返鄉！三峽碧螺春飄香助觀光

2018年03月26日 06:30 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

三峽白雞路上的「大埔製茶廠」已飄香近80年，目前經營至第三代。除產製碧螺春、蜜香紅茶等在地特色茶品外，也自榨苦茶油。廠內不時傳出陣陣炒茶、茶油香，讓不少過客「聞香下馬」駐足停留，使茶廠成了民眾上山前品茗交流的集散地。

74年次的陳宣和是大埔製茶廠第三代主人，因父親陳銘利鼓勵多嘗試、磨練，畢業後曾至物流公司上班，直到民國95年當完兵才正式返鄉接棒。他笑說自己是親友口中「在揉捻機下長大的小孩」，從有記憶以來都跟茶作伴。小學時為回家幫媽媽忙、又想和同學玩，自己想出一個妙招，放學後便「拐」同學們到自家茶廠幫忙。

陳宣和返鄉10多年來對茶知識著迷，向各處茶師請益，除三峽碧螺春、蜜香紅茶外，也開發球形烏龍、古樹茶、白茶等產品。如今大埔製茶廠栽培面積約3公頃，年產3,000到4,000斤，另有「副業」管理、契作約2公頃苦茶樹，自榨茶油銷售。陳宣和解釋，早年家中清苦，爸爸為在產茶淡季多點收入，決定自製並幫別人代工榨油，沒想到口碑愈做愈好，現也成了廠內熱門商品。

三峽區農會總幹事張永巨表示，農會在輔導立場，鼓勵青農走出去，近年優先推派年輕茶師參加各項競賽，而年輕人也完全不顯青澀，像陳宣和便於104年代表三峽獲得雙北市製茶技術競賽頭等獎，相當不簡單。

農業局表示，為保障消費者安全，新北市實施「茶清方案」，於生產、製茶、比賽會層層把關，目前正值碧螺春產季，歡迎民眾到產區走走，認明選購「新北好茶」，不僅安全品質兼具，也鼓勵我們辛苦得的茶農。

(中時電子報)