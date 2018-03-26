3月26日三大報頭版要聞

2018年03月26日 07:10 中時電子報 綜合報導

@中國時報

副總統陳建仁今將邀綠委拍板軍人年改案，民進黨傾向退休起支俸率自55％起跳，每增加1年加2趴的「55加2」版，士官和少將以下軍官的月退俸不設天花板，中將以上則在討論後定案，民進黨立院總召柯建銘表示，若一切順利，應可趕在7月1日和公教年改同時實施。

情治單位透露，我方被大陸拘押最久的情報員楊銘中與姚嘉珍，即將於明年刑滿出獄，兩人都是因代號「少康專案」在1999年失事，姚嘉珍的刑期剩不到1年，將先獲釋，楊銘中的刑期則還有1年，遺憾的是，楊母陳宜善女士等不到兒子回家團圓，已經過世。

陸美貿易戰開打，美軍立即在大陸南海島礁附近展開「航行自由」任務，然而大陸軍方不甘示弱，不僅警告驅離美艦，還公布將在南海舉行軍演。空軍發言人申進科昨日更公布日前出動轟-6K、蘇-35等多型多架戰機飛赴南海的照片。他強調，中國空軍作為戰略性軍種，將堅定不移維護國家主權、保衛國家安全。此外，新浪軍事分析稱，在這次南海軍演中，遼寧艦航母與蘇-35將作為兩大新「殺手鐧」現身。

《台灣旅行法》重要推手之一、美國眾議院外交事務委員會主席羅伊斯（Ed Royce）卸任前再度訪台，這是他第6度率團訪台，明（27）日將赴立院接受「國會外交榮譽獎章」，也會與蔡英文總統會面。

@旺報

美國明確將中國定位為戰略競爭對手，並對中國開啟貿易戰，引起世界關注。美中關係全國委員會會長歐倫斯24日在一場論壇指出，若中美真要朝這條路走下去，將會陷入老二挑戰老大必有一戰的修昔底德陷阱，這對雙方都是毀滅性的，恐怖主義、氣候變遷、經濟危機這些更值得共同應對的課題，也可能無法攜手解決。

中美貿易戰爆發，隨即重挫中美股、匯市。市場人士認為，最近全球股市利空不斷，但一切可能才剛開始，如果日後中美貿易戰全面開打，可能會釀更大的金融危機。有券商坦言，市場觀望情緒濃厚，現在只能寄望美國總統川普，不會把局面弄得更糟。

大陸新上任財政部長劉昆25日出席中國發展高層論壇首度露口風，今年財政部將積極推動各項稅制改革計畫，其中最受矚目的是個人所得稅改革，醞釀合理提高基本扣除標準，同時也將循序漸進推動房地產稅的立法與上路，並爭取在年內完成計稅法、資源稅法、消費稅法、印花稅法等草案的起草工作。

大陸最先進的第四代殲擊機──殲-20，已經正式開始列裝解放軍空軍作戰部隊，何時投入服役？中國科學院院士、航空工業科技委副主任、殲-20戰機總設計師楊偉近日接受陸媒訪問時表示，殲-20列裝空軍作戰部隊，就證明它已經向全面形成作戰能力邁出重要一步，這意味著，殲-20是一款隨時可以投入戰鬥的戰機。

@工商時報

美股4大指數在美國總統川普升級貿易戰爭後，連2個交易日重挫，大戰箭在弦上，外資圈一致認為，根據美股大跌態勢，台股今（26）日開盤恐再下挫，並擬妥3套後續可能劇本，做好資金挪移或重新布局準備。

美國總統川普宣布有意對大陸發動貿易戰以來，外界分析大陸若採反制措施，蘋果恐首當其衝。正在北京出席活動的蘋果CEO庫克（Tim Cook）昨（25）日表示，若沒有大陸的合作伙伴「我們不可能有今日的成功」，試圖透過軟性態度以淡化貿易戰對蘋果的衝擊。

行政院政務委員鄧振中將於今天向賴揆報告赴美爭取鋼鋁豁免課重稅協商結果。鄧振中強調，近期將督促經濟部與鋼鐵業者協商豁免個別貨品課重稅有效措施，4月底前努力向美方優先爭取國家豁免絕不放棄。他也警告，鋼鋁商品只是第一步，未來可能擴及其他產品。

迎戰台新金，寶佳集團決定出馬徵求委託書。據了解，由於台新金本月突襲，把董事席次從九席減為七席，使得寶佳集團對談判死心，在最後時刻決定徵求委託書，且已鎖定龍頭券商元大證券為結盟對象。

(中時電子報)