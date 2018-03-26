肩頸僵硬「轉脖子」很紓壓？物理治療師：根本是自殘

2018年03月26日 08:11 中時電子報 簡怡欣

長時間久坐、手機不離身，許多人患有肩頸緊繃問題，不過，這時候習慣「轉脖子」紓壓的人可要注意了！有物理治療師指出，這樣的動作其實不符合人體工學，扭轉過程恐壓迫脊椎骨中間的神經，嚴重還可能讓神經斷掉癱瘓，根本是「自殘行為」。

看似稀鬆平常的「轉脖子」動作，是許多人在脖子不舒服時的紓緩方式，也是過去運動課程中教導的暖身操步驟。但是，物理治療師「三個字」（SunGuts）於最新YouTube影片中表示，轉脖子其實是個非常錯誤的習慣，雖然可能得到短暫疏通，可是事實上並非如此。

人體脊椎骨中間長有神經，負責大腦控制四肢的訊號流通。(圖/達志影像/Shutterstock)

他解釋，人體脊椎骨中間長有神經，負責大腦控制四肢的訊號流通。當脖子轉到某一角度時，往後仰或往後加側倒的動作，都會壓迫到單邊的神經根；不僅「沒有骨刺的問題，它也會磨擦出骨刺來」，甚至「太大力可能會導致神經斷裂」。過去就有案例是由於過度甩頭，致使骨刺戳入神經癱瘓。

究竟肩頸痠痛、僵硬要如何緩解？先前他就拍攝爛脖子必學的「收下巴運動」，眼睛平視前方，點頭後將下巴往後平移，藉此紓緩脖子後方的肌肉。如果發現自己脖子長期痠痛、感覺麻麻，且無論透過按摩、熱敷等物理方式都沒有改善，最好能尋求神經外科醫師檢查，才能及早對症下藥。

(中時電子報)