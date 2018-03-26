禮讓？林瑞圖：民進黨恐用不選2020與柯P交易

2018年03月26日 08:15 中時電子報 盧金足

台北市長選舉，民進黨仍未表態是否與現任台北市長柯文哲繼續合作。然而，台北市議員林瑞圖指出，柯綠若要整合，可以交換條件，例如柯無論輸贏都不能選2020總統，或在某些地方配合民進黨。他說若整合不成，那就是民進黨、柯文哲、國民黨三國時代，但國民黨會變更弱。

目前國民黨內表態參選台北市長的有前立委丁守中、前陸委會副主委張顯耀、前立委孫大千、市議員鍾小平。民進黨表態參選的則有立委姚文智、前副總統呂秀蓮，前台南市長蘇煥智則要退黨參選。其他則有台大教授李錫錕、台北市前副市長邱文祥。

然而，民進黨是否再度與柯文哲合作，目前仍未明朗。有基層聲音認為民進黨不該再與柯文哲合作，而呂秀蓮也曾說過，若民進黨不提名，蔡將對黨內無法交代，更要付出慘痛代價。

林瑞圖接受中評社訪問時指出，有民調顯示，柯文哲只贏丁守中6%，約30萬票。柯文哲目前持續維持領先，但若民進黨再出來一個人瓜分柯選票，恐重演1994年陳水扁選台北市長，黃大洲因為趙少康參選被瓜分選票，讓陳水扁選上。林瑞圖指出，國民黨目前已登記爭取黨提名的4人，都無法贏過柯文哲，若最終出現一個目前不再檯面上，而民進黨自提人選的話，和柯文哲會是兩敗俱傷。

「上一次大選民進黨票數在台北市並沒增加，是國民黨的支持者沒有出來投票」。林瑞圖分析後稱若柯綠整合，反而對國民黨較有利，會促成藍綠對抗，藍軍團結、選票回籠。若柯綠不整合，有些許淺藍的票會在柯文哲那邊。林說若柯綠整合，柯恐不會選2020，若民進黨不跟柯整合，柯就很可能選2020。

(中時電子報)