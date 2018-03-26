假人客座比真人更夯 晶華小廚師擬真「食境秀」安可加場啦

2018年03月26日 08:47 工商 姚舜

「小廚師食境秀」是３Ｄ虛擬小廚師負責「演」烹調過程，晶華的真廚師則負責出「真菜」。（圖／晶華酒店）

小廚師食境秀３Ｄ影片。(姚舜攝)

安可！安可！客座廚師廚藝展演也可以「加場」！而且還是「假人」呢！

為提供客人非凡用餐吃食體驗，晶華酒店沒用同業請米其林摘星餐廳主廚客座的「老招」，而是請到一個「假人」小廚師（Le Petit Chef）自3月1日起至台北晶華酒店B2麗晶精品內的Taste Lab客座，原本，這號稱「地表最愛演的迷你廚師」只打算在晶華演到5月底，結果3個月、180個餐期、近2,200個座位在7天之內銷售一空。由於要求加場的安可聲不斷，為此，晶華與製作小廚師的公司協商，決定將活動延續辦到7月底。

晶華攜手Le Petit Chef合作創下了幾個市場先例：1.這是觀光飯店市場首次由假人擔任客座主廚的美食推廣活動。2.這是史上時間最長的「名廚客座」活動。3.這也是史上首次應客人「安可」要求而加場演出的美食體驗活動。假鬼假怪超會演的小廚師受到如此歡迎，不僅讓晶華酒店始料未及，恐怕也讓廚藝高超的國際大廚感嘆「真不如假」呢！

「Le Petit Chef小廚師」是比利時的科技公司Skull Mapping 以及 Sense Media共同跨界創作的成果，他們將最新研發出來的3D裸視軟體、結合精密的投影與動畫技術，並加入主廚料理以及美食元素，創造出一整套的新奇餐飲體驗。

負責創作的兩位藝術家Antoon Verbeeck和Filip Sterckx認為，用餐本來就是人類娛樂生活的一部分，他們為每一道菜都設計出一段故事，藉由小廚師上山下海取得食材、在大海裡與章魚爭鬥、在雪地裡推起比自己還大的雪球…等驚奇有趣的過程，去活化生硬的科技，讓消費者藉由自己最熟悉的用餐體驗、進一步去認識創意科技的無限可能。

在麗晶精品Taste Lab體驗「小廚師奇遇記」的賓客，進入全黑幕的用餐空間並坐定後，3D立體、身高只有5公分的小主廚就會慢慢的爬上餐桌、於桌面以及餐盤上示範料理菜餚。完整饗宴共計6道菜餚，包括：香煎鴨肝可麗餅、馬賽海鮮湯、爐烤龍蝦、嫩煎牛排、米布丁與冰淇淋，相貌栩栩如生、手腳伶俐可愛的小主廚會從取得食材、處理食材開始，鉅細靡遺的在客人餐盤上進行烹調，期間的故事內容高潮迭起、幽默不斷、還帶點冒險情節，讓賓客的等餐過程充滿了驚奇與歡樂。

小廚師的料理大功告成之後，餐廳服務人員即會送上一模一樣的菜色供賓客享用，完整體驗約為兩個小時；賓客可選擇觀賞午餐4部或晚餐6部3D微電影，同時享用午餐4道或晚餐6道精彩美食，體驗娛樂效果十足的用餐享受。

(工商)