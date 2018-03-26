民進黨真沒對手了？國民黨拜票超悲催 網友都同情了

圖為國民黨中央黨部大樓。(本報系資料)

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中時電子報

日前前國民黨文傳會副主委胡文琦投入新北永和市議員選舉，但有媒體報導，民進黨籍新北市長參選人吳秉叡在拜票時，苦無黨內資源的胡文琦，也跟著現身，他坦言不知道該去哪拜票，只好整天黏著民進黨跑，卑微只求「讓我站在會場的角落跟民眾打招呼就好」，民進黨大方接受，胡文琦超感激。網友直言「太可憐了吧！」無敵邊緣人。

根據《三立》報導，胡文琦除了造訪過吳秉叡的拜票會場遞名片外，也前往過同選區的民進黨市議員參選人許昭興及羅文崇的場地。據傳藍營永和選區初選有2現任議員及2新人，民調4選2，資訊被獨佔下，新人沒人帶也不知道去哪拜票，才變成新人站在綠營場地門外卑微拜票的畫面。

對此，網友表示「好可憐QQ」、「杯具到極點XDDD」、「靠邀，這樣他娘的太委屈了吧…根本放生啊！」、「難怪國民黨被老人拖垮」、「結果證明國民黨是排斥新人的政黨，資源不給就算了連機會都不給」、「真慘，根本沒地方跑攤，kmt就一副讓他們死的樣子」、「都老人掌權不放，還怪年輕人不支持KMT…」、「沒背景，沒血統的年輕人，KMT根本連帶都不想帶你 更不用講給資源了」。

但也有網友認為「人脈沒經營，只好去貼對手...這真的是搞死自己而已啊」、「如果我是綠營的就會主動拉著他一起曝光，這樣不管他有沒有選上這個人情都欠下了」、「國民黨有夠丟臉的啦」。

(中時電子報)

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