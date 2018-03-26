台灣之美》台南白河林初埤木棉花道

橙紅木棉花炸開，吸引攝影愛好者拍下最美的一剎那。(圖/網友提供)

友善列印
中時電子報
橙紅木棉花炸開，火紅隧道成為春季最高調的美景。(圖/網友提供)

春季繁花爭豔，不讓粉嫩櫻花、彩色海芋專美於前，台南白河林初埤木棉花道現正盛開，總長度3公里、種植近2000棵木棉道，炸開的木棉花苞構出壯觀火紅隧道，美景引人注目、快門按不停。

「鐵馬將軍賞花趣」邁入第3年，今年規畫總長21公里的賞花路線。(圖/網友提供)
南21線上長度近3公里的木棉道現已盛開，火紅美景引人注目。(圖/網友提供)

日前開跑的白河木棉花節將持續到4月8日，今年規畫總長21公里的賞花路線，沿途經過數條木棉花道，還有紅樹林復育區、棉田、將軍故事牆等景點，成為春天最高調的橙紅美景。

沿途經過數條木棉花道，還有紅樹林復育區、棉田、將軍故事牆等景點。(圖/網友提供)
不讓粉嫩櫻花、彩色海芋專美於前，台南白河林初埤木棉花道現正盛開。(圖/網友提供)

若想去一睹木棉花道盛況，提醒遊客，該路段禁止大客車、貨車通行，花季期間進行交通管制，可先於南88、89線雙向停車，再步行至木棉花道園區。

※就是愛台灣，一起分享台灣之美！《中時電子報》徵求網友提供台灣四季美照，風景、人文不限。寄件方式：ct.com-travel@infotimes.com.tw※

(中時電子報)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
假人客座比真人更夯 晶華小廚師…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。