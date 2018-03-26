台灣之美》台南白河林初埤木棉花道

2018年03月26日 08:47 中時電子報 簡怡欣

橙紅木棉花炸開，火紅隧道成為春季最高調的美景。(圖/網友提供)

春季繁花爭豔，不讓粉嫩櫻花、彩色海芋專美於前，台南白河林初埤木棉花道現正盛開，總長度3公里、種植近2000棵木棉道，炸開的木棉花苞構出壯觀火紅隧道，美景引人注目、快門按不停。

「鐵馬將軍賞花趣」邁入第3年，今年規畫總長21公里的賞花路線。(圖/網友提供)

南21線上長度近3公里的木棉道現已盛開，火紅美景引人注目。(圖/網友提供)

日前開跑的白河木棉花節將持續到4月8日，今年規畫總長21公里的賞花路線，沿途經過數條木棉花道，還有紅樹林復育區、棉田、將軍故事牆等景點，成為春天最高調的橙紅美景。

沿途經過數條木棉花道，還有紅樹林復育區、棉田、將軍故事牆等景點。(圖/網友提供)

不讓粉嫩櫻花、彩色海芋專美於前，台南白河林初埤木棉花道現正盛開。(圖/網友提供)

若想去一睹木棉花道盛況，提醒遊客，該路段禁止大客車、貨車通行，花季期間進行交通管制，可先於南88、89線雙向停車，再步行至木棉花道園區。

※就是愛台灣，一起分享台灣之美！《中時電子報》徵求網友提供台灣四季美照，風景、人文不限。寄件方式：ct.com-travel@infotimes.com.tw※

(中時電子報)