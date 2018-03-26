拿訪陸老梗狂打柯P 呂秀蓮積極拉攏深綠選民

前副總統呂秀蓮(左)與台北市長柯文哲(右)。(本報系資料照)

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中時電子報

台北市長參選人之一的前副總統呂秀蓮在昨（25日）爆料，稱現任市長柯文哲曾受大陸統戰單位招待，赴延安參觀毛澤東故居。然而該「爆料」很快被打臉，證實在2014年柯第一次選台北市長時就被報導，而且當時還有多位學者同行，是正常的參訪。港媒評論認為，呂秀蓮此舉，無疑是為讓深綠營選民對柯反感而已。

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港媒中評社引述前民進黨文宣部主任、政大台文所講座教授陳芳明的聲明，指出柯文哲在2014年赴對岸的主行程是參加蔣渭水研討會，同行者除陳芳明外，還有國史館長吳密察、台大外文系教授廖咸浩，一行人是受時任監委的黃煌雄之邀；柯文哲當時也坦然面對質疑，稱「去延安是為學習共產黨如何打敗國民黨」，四兩撥千斤化掉棘手問題。

評論分析，呂秀蓮之前先是有意無意地透露自己有柯文哲的「白資料」，現在又刻意挑柯文哲與大陸關係做文章，挑撥柯綠關係意圖明顯。

其實，呂秀蓮與另一位參選人姚文智過去跟深綠獨派走得並不近，但是自獨派團體表態不支持柯文哲後，兩人開始策略拉攏獨派支持。呂秀蓮盼望的無非就是：「民進黨開放台北市長選舉，不提名，也不能對黨內參選人黨紀處分。」

然而，民進黨若真的全面開放參選，呂秀蓮、姚文智，再加上前台南縣長蘇煥智瓜分選票，情況只會對柯文哲更有利。

(中時電子報)

文章來源：中評分析：呂秀蓮拚北市拿老梗抹紅柯P

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