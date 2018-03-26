被色情女星打屁股！川普說她讓他想起女兒

2018年03月26日 08:53 中時電子報 楊幼蘭

美國總統川普當年趁妻子懷孕生子後才4個月，便與色情女星「狂暴」丹妮爾絲（Stormy Daniels）發生關係，但雙方各執一詞，鬧得滿城風雨，成為最近最熱門的話題之一。

而哥倫比亞廣播公司（CBS）「60分鐘」（60 Minutes）節目25日晚播出對丹妮爾絲的專訪，而她鉅細靡遺，說出了2006年與川普不帶保險套發生關係的經過，並說在過程中，她還用雜誌打了他的屁股，不過他對她並沒有肉體上的吸引力。

丹妮爾絲說，當時她要川普脫下褲子後，便用以川普為封面人物的《財星》（Fortune）雜誌打了他的屁股。

「妳很特別，讓我想起我的女兒，」真名為克莉芙德（Stephanie Clifford）的丹妮爾絲說。據CBS與《每日郵報》（DailyMail）25日報導，她表示，當他們發生關係那晚，川普說她讓他想起女兒伊凡卡（Ivanka）。

當時川普告訴她，別擔心剛才生下小兒子拜倫（Barron）的梅蘭妮亞，因為他們已經分房睡了。一夜激情後，川普承諾，會在《誰是接班人名人版》（Celebrity Apprentice）安排一角，並要她保持聯繫。

丹妮爾絲說，後來她接受雜誌專訪，披露與川普的婚外情，但2011年時受到不明神祕人士威脅，那人告訴她：「別煩川普，忘了那故事！」而這令她很擔心自己，還有當時仍在襁褓中女兒的安危。

川普與丹妮爾絲的緋聞1月就傳得沸沸揚揚，據說川普的私人律師（Michael Cohen）趕在2016年美國總統大選前11天，付了13萬美元（約385萬元台幣）封口費給她，雙方簽署了保密協議。

如今她為這協議控告川普，並說協議無效。而川普的律師說，丹妮爾絲違反協議，她可能要賠償超過2,000萬美元（近6億台幣）。

然而，丹妮爾絲說，縱使冒著被罰100美元（近3,000萬台幣）的危險，還是希望大家了解「真相」。她並表示，只在2006年在塔霍湖（Lake Tahoe）的名流高爾夫巡迴賽中和川普見面後，和他發生了一次關係。

(中時電子報)