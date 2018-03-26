MLB》還沒上大聯盟 費城人新秀先簽6年大約

23歲金傑瑞還沒上大聯盟，先跟費城人簽下6年約。(美聯社)

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中時電子報

球員拿複數年約，代表球團想長期投資，這一般是已有實績的球員會拿到，不過，身為費城人農場評價第二佳新秀的金傑瑞(Scott Kingery)，還沒上大聯盟，就獲得費城人6年2400萬美金、另包括3年總額6500萬的球隊選擇權的合約，是大聯盟史上第二位有此待遇的球員。

23歲的金傑瑞主守二壘，2015年第二輪第48順位被費城人挑走，單看選秀順位，其實並不前面。不過，他用短短三年的時間，就一路爬上3A，去年在3A出賽63場，繳打擊率2成94、上壘率3成37、長打率4成49、8轟成績。

金傑瑞距大聯盟只差一步，費城人決定先投資他，直接簽到2023年，若是有執行選擇權的狀況下，金傑瑞會在費城人待到2026年。金傑瑞是大聯盟史上，第二位上大聯盟前簽複數年約的球員，第一人是太空人一壘手辛格頓(Jon Singleton)。

「他是值得投資的球員。」費城人總管凱普勒(Gabe Kapler)直言，金傑瑞的全能，讓人想出手投資，並看好他跟荷斯金斯(Rhys Hoskins)、艾瑞耶塔(Jake Arrieta)及諾拉(Aaron Nola)，一同成為球隊的領袖級球員。

只是金傑瑞如果上大聯盟，三壘的法蘭柯(Maikel Franco)和二壘的賀南德茲(Cesar Hernandez)，上場機會很可能減少，尤其賀南德茲，將會是被影響最大的。不過，費城人球團堅信，凱普勒會做得讓所有人都能滿意，凱普勒透露，他們已有針對此事溝通過。

金傑瑞預計在3A開季，待美國時間4月13日再上大聯盟。凱普勒透露，如果金傑瑞上大聯盟，以二壘、三壘、游擊、抑或是外野等六個角色上陣，都是可行的選項。金傑瑞在小聯盟時主守二壘，三壘守過4場、游擊2場，不過他今年春訓，也有7場鎮守外野。

荷斯金斯看好這名小老弟的發展，認為金傑瑞的出現，讓球隊更有機會贏球，「幸運的是，球團跟高層也都有一樣的看法，因此他們簽下這份合約，我迫不及待要開季了。」凱普勒認為，當他們走出這步，象徵著「我們準備好了，準備好要向前邁進一大步」的訊息。

(中時電子報)

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