亞太學院擬8月停招 教育部首祭強制校產信託

亞太學院擬8月停招，教育部首祭強制校產信託。（資料照 摘自亞太創意技術學院網站）

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中時電子報
亞太創意技術學院師生7日在教育部前抗議，校方承諾對老師「全數還薪」跳票，被迫轉學的學生權益未獲任何補償。（資料照 方濬哲攝）

台灣趨向少子化，私校招生危機不斷，亞太創意技術學院2年前由怡盛集團接手經營後，紛爭不斷，不但欠老師薪水，也有高達500位學生被強迫轉學或休學。先前教育部已對該校下最後通牒，須在3月31日前提出徹底改善計畫，否則教育部將依法申請解散董事會。今傳出該校八月新學年擬「全校停招」，但學校預訂不退場，改轉為盤點重整後申請設立新科系的做法，遭高教工會質疑恐涉圖謀轉移校產，教育部因此已要求亞太須將校產在三月底前信託，創下強制私校校產信託首例

根據《自由時報》報導，教育部技職司長楊玉惠昨證實，亞太學院一○七學年擬全面停招，但強調不退場，學校提出整理現有系所後，董事會擬再申設新系科，全案尚未正式報到教育部。對此教育部已令亞太須於三月31日前提具體改善方案，否則將依私校法處理，教部也可強制要求停招。同時教育部特別通知苗栗縣政府，將嚴格把關校產轉移，苗縣府收到教育部公文後，會請地政處等就亞太土地及建物移轉案件先行列管。

教育部長潘文忠指出，亞太因招生不足，因此想提轉型計畫，對於校產處理問題，教育部不會讓私校賤賣校產或圖利，除透過私校法進行行政監督，也研擬私立大專校院轉型及退場條例草案，當中規定校產處理要受政府監督，以避免董事會私心占用校產。

亞太技院是知名歌手蕭敬騰的母校，近年怡盛集團入主董事會後，原先承諾要挹注資源給亞太都沒做到，還積欠老師薪水，並以轉型為由關掉9科系，造成約500位學生轉學或休學。高教工會質疑，校方恐在謀求退場校產轉移利益。亞太師生自救會昨進行對董事會的不信任投票，逾五百師生投下同意票，籲請教育部解散董事會。

(中時電子報)

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