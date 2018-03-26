先不管川普掀貿易戰！動物園「黑天鵝」夫妻放閃趣

黑頸天鵝夫妻一起撫育後代。（台北市立動物園提供）

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中時電子報
／整理報導

美國總統川普上週宣布對大陸徵收貨物稅，引發美陸掀貿易戰，其影響可能擴及全球！話說這可是今年度投資市場最大的「黑天鵝」。為何美麗的「黑天鵝」會和經濟有重大關係呢？

據MoneyDJ理財網指出，「黑天鵝」係指不可預測的重大事件。一旦出現就具有很大的影響力。幾乎一切重要的事情都逃不過黑天鵝的影響，而現代世界正是被黑天鵝所左右！暫且不管經濟，台北市立動物園的台北市立動物園鳥園也開始熱鬧了起來，不同種類的鳥兒們紛紛進入雙雙對對、黏踢踢的繁殖及育雛階段。近日鳥園水禽區的黑頸天鵝首先傳來好消息!不是黑天鵝、也不是白天鵝，是「黑頸天鵝」喔!這對美麗的夫妻順利產下4顆蛋，目前進行人工孵化中，讓我們一起期待新生命的誕生。

雌鳥正在孵蛋，雄鳥則在旁邊警戒。（台北市立動物園提供）

今年二月，保育員發現黑頸天鵝開始築巢，二月底到三月初觀察到孵蛋的行為，為避免其他鳥類干擾、提高繁殖成功率，所以用假蛋換真蛋，經孵化室照蛋確認為受精蛋，預計在破殼前還回親鳥，孵化期約35-36天，就讓我們耐心地期待新生命的誕生。

黑頸天鵝是一夫一妻制，夫妻出雙入對，一起覓食，一起休息 ，也會一起撫育後代，牠們非常顧家，在現場可以發現雌鳥正在孵蛋，雄鳥則在旁邊警戒，如有任何風吹草動，雄鳥都會立刻現身驅趕，是十足的好爸爸。領域性強的黑頸天鵝夫妻，雖然體型比鄰居鵜鶘們小很多，但十分強悍的個性，平時總是讓鵜鶘家族遠遠迴避，這次因黑頸天鵝夫妻正在隱密的地方進行孵蛋作業，意外地讓鵜鶘家族可以放心地悠遊全場。

黑頸天鵝身體羽毛是雪白色的，頭部和頸部則是黑色的，藍灰色的嘴後有紅色肉瘤，十分鮮艷漂亮。黑頸天鵝原本棲息於南美沿海及內陸湖泊、潟湖、河口和沼澤地區，體長約102公分到124公分，體重約3.5-6.7公斤，是所有的天鵝中體型最小的成員。雌雄的長相很相似，雌鳥的體型略比雄鳥小。牠們主要以植物為食，有時也吃些昆蟲，甚至是魚卵和蛙卵。

鄰居鵜鶘趁黑頸天鵝孵蛋可以悠遊全場。（台北市立動物園提供）

春天的台北市立動物園鳥園十分精彩熱鬧，大家可以近距離觀察到美麗的鳥類及各種行為。現在許多鳥種正處於繁殖及育幼期，請參觀的民眾記得放慢腳步、降低音量、眼觀四方，不僅讓鳥兒們有舒適安全的環境繁殖及育幼，大家也有機會觀察鳥類的各種行為喔！

(中時電子報)

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