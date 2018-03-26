【獨家專訪】民國黨徐世勳：吳音寧有三項不合格 不適任北農總經理

2018年03月26日 09:48 中時電子報 張怡文

北農28日董事會上，總經理吳音寧是否被撤換成大眾關注焦點，對此，民國黨籍台北市議員徐世勳，因PO出質疑吳音寧「領250萬高薪卻不專業」的影片而爆紅，該影片觀看次數破百萬，出身產業界專業經理人的徐世勳，接受本報專訪時明確闡述了他認為吳不適任的理由。

中時：為何覺得吳音寧不適任？

徐世勳：我的論點很簡單，她的「專業度」、「態度」、「職場倫理」都不合格。首先，專業經理人應具備足夠的專業度，但從質詢片可看到，上任3個月了，吳音寧總經理連最基本的財務報表都還在學習，上任4個月被問到營收，她又答不出來。看不懂財報就像「瞎子摸象」，無法了解公司全貌；不知道公司往年營收，根本難以想像她能營運全國最大的蔬果交易平台。

其次，遇到與公司相關的重大風波，總經理應立即出面說明，價格崩跌是真的很嚴重嗎？第一時間專業經理人就應該站出來做危機控管，神隱多日實在不應該，這會讓社會變得混亂，要知道，「恐慌」所造成的影響，可能會擴大實際的損失。

一直等到公司董事長陳景峻及直屬主管機關市場處要召開記者會了，總經理仍舊不現身，卻在幾小時後與農委會官員一起出席，顯示出吳總經理連董事長與股東都不懂得尊重，完全沒有職場基本倫理。

中時：有人說「會努力學習」是她自謙，能回答出調薪問題就是在看財報？

徐世勳：當時北農調薪5%是熱門必考題，吳總經理也知道議員會問，有備而來，對答如流，但同時也說「會認真學習財報」；學了一個月後，總該能答出基礎題了吧，我要了北農的財報，再次抽考吳總經理營收狀況，她卻完全答不出來，這根本不是會看財報的表現，讓人覺得像是只會死背考古題的學生，面對變化題時無法回答一樣。

中時：北農不以營利為趨向，有人認為總經理不會看財報沒關係，掌握公司整體方向就好，為什麼您要一直質疑？

徐世勳：我當然知道北農不是以營利為目的，但即使不營利，也不能浪費，節流部分反而顯得更重要了，就像公益基金會的執行長，都要看懂財報，不然怎麼知道錢用到哪去了？甚至，如果北農有獲利時，掌握精確的數字也更能回饋社會、產地，或適度降低承銷商的成本，進一步在價格上對廣大消費者有幫助，這些都必須以財報為判斷標準。

中時：那您認為北農休市風波，問題都出在吳音寧身上嗎？

徐世勳：不只有吳音寧不適任的問題，從以往質詢經驗來看，整體公部門都有橫向溝通失調的狀況，這如果發生在業界會是很大的致命傷，好比「業務跟生產」、「研發跟生產」無法搭配容易有虧損。同樣的，產銷是很大的問題，如果是盛產，是不是該適時調整，但是在前一年7月沒有人知道今年氣溫會這麼高，意識到問題的時候，中央農委會就要協調，不能單靠台北市或北農來解決。

中時：有人質疑影片移花接木？

徐世勳：許多人把整個質詢片段看完後，反而覺得我們剪得太含蓄了。我不是想傷害吳總經理，因為我自己當過總經理與執行長，只是想表達她身為專案經理人不適任的問題。

吳總經理上任三個月時，我曾建議她要加強財務管理、經營管理、行銷與組織運作等能力，期望她把北農經營得更好，並沒有要求她第一時間要下台，想學習，我就給你時間，但這次的休市風波，從剛剛講的「專業度」、「態度」、「職場倫理」來看，我認為她已不適任這個職位。

為了清楚解釋專業經理人的角色，徐世勳將在3月29日晚上舉辦線上直播，針對「如何一步步成為國際級專業經理人」開講。(民國黨提供)

台北市議員徐世勳 42歲

·民國黨發言人，姐姐為現任民國黨主席徐欣瑩。

·學歷：

國立交通大學 管理科學研究所 博士候選人

美國紐約州立大學水牛城分校 分子遺傳碩士

·重要經歷：

國外飯店總經理、出版社執行長

華聚產業共同標準推動基金會經理，負責兩岸電子產業標準協商

2015年「中華民國傑出企業管理人協會」評選為十大傑出企業領導人

(中時電子報)