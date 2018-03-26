文化快遞》親子藝起同樂 揭開神祕百寶箱

2018年03月26日 10:02 中時電子報 文／馬姍妤 圖／各單位提供

透過親子玩藝活動，增進父母與孩童的互動性與感情。

花格格故事劇團改編經典童話《漁夫與他的妻子》，透過演出傳遞幸福。

自己親手從製版、印刷到完成的版畫，具有特別的意義。

西門紅樓八角樓以嶄新的面貌型態再生，為古蹟空間再利用及永續發展的定位建立新標竿。

每到兒童節，臺北市就像一個神祕百寶箱，各館所使出渾身解數，從中變出充滿驚奇與歡樂的藝文活動，不論影視、展覽或戲劇，知性與感性匯聚，激發兒童的好奇心與想像力，寓教於樂更增進親子之間的情感交流。

從「視」界培養信念與希望由公共電視與富邦文教基金會主辦，臺北市政府合辦的2018台灣國際兒童影展以「迎向新世界」主題關注難民兒童，另在「國際競賽」及「觀摩」單元也著墨於不同議題，如：克服成長難題的「成長進行式」、描寫家庭關係的「家庭練習曲」、關注個體獨特性的「我就是我」、學習理解包容的「觸動心感受」、教育死亡課題的「生命問答題」、學習思辨能力的「抉擇大考驗」，以及最受歡迎的「翻轉腦細胞」。此外還規劃首映工作坊、廣場主題日和童樂主題場等多元活動，讓孩子的「視」界越發精采。

作為影展招牌的「國際競賽」，今年選入來自海內外共27部精采作品。呼應近年世界各地陸續發生動盪不安的事件，以「信念與希望」為精神，開閉幕片分別選映入圍奧斯卡、金球獎，由安潔莉娜裘莉擔任監製的《戰火下的小花》以及荷蘭電影《尋找杏桃街》。兩部片皆透過孩子的雙眸敘述烽火下的笑與淚，描述主人翁面對困境時，如何迎接挑戰與重拾希望新生。本屆也和世界知名的「慕尼黑國際兒少影展」合作「全球兒少說故事：那一天，我變勇敢了」計畫，邀請專業講師透過影像引導孩童進行探討、思考及分享。

黑暗中光影交織的色彩畫面及天馬行空的無限創意，都讓電影散發出獨特的魔力。秉持對兒童族群的關懷與照護，「台灣國際兒童影展」期許讓孩子徜徉在銀幕那頭的浩瀚宇宙，從影視美學不同角度進行思索，培養多元、創意的國際價值觀，挖掘孩童內心最純粹的力量。

獻給春天的愛與祝福

兒童是父母的寶貝，亦是國家及世界未來的希望，讓孩子平安順利成長是眾人的心願。向來以「愛耍創意、愛耍偶」為訴求的台北偶戲館，今年推出「春天兒童節」，結合臺日雙方不同的節慶方式和意義，以「獻給孩童的愛與祝福」為題，將萬物萌生的春天，譬喻為人生剛起步的孩童。

展覽內容包含「桃花女兒節」、「床母請庇佑」、「勇健男兒節」、「玩具木芥子」及「相撲比一比」5個部分，不同國家的文化有各自獨特的祈福節日，例如：臺灣的民間信仰視「床母」為兒女守護神；日本兒童日可見育有男孩的人家於屋頂懸掛鯉魚旗，並在女兒節設置小型階架，擺放各式造型精緻的雛人偶，慶祝、祈求女孩健康成長。希冀透過此展讓充滿溫度與關懷的傳統文化延續，也讓每個孩童都能在春天的愛與祝福之中，展露幸福微笑。

來自日本的Hitomi劇團，為世界唯一由聾啞人士與一般人組成的人偶劇團，預計在兒童節期間於台北偶戲館1樓中庭演出《一寸法師》，開創不依賴聲音語言的新視覺表現；臺灣在地、平均年齡74歲的笑瞇瞇老奶奶懸絲偶劇團，推出《素蘭小姐要出嫁》劇碼，重現臺灣在地農業廟口風情及傳統社會迎娶習俗與辦桌文化，透過懸絲偶的操演，讓即將消失的技藝一一重現；花格格故事劇團聯手荷蘭藝術家，改編經典童話《漁夫和他的妻子》，運用面具、音樂與串場人，傳遞滿滿的愛與幸福；若想與小朋友一起動手玩創意，可以參加「手的勞動 心的感動─竹藝童玩工作坊」，體驗手做工藝童玩的樂趣。

親子共享藝術與文學的動靜之美

長期致力於藝術人文發揚的文山劇場，外觀鮮豔亮麗，結集表演藝術、親子活動、展覽文學等用途，是臺北市唯一一座多功能藝文空間，內部收藏多達五千本繪本，其規劃的「繪本朗讀」創造了無遠弗屆的故事想像，翻開扉頁沉浸在生動的字句與繽紛的圖片中，恍若展開一場未知的冒險旅途，對孩子的文字敏銳度及表達能力的提升都大有幫助；偶偶偶劇團以「文學四季」為概念打造的《當文學和戲劇擁抱在一起》特展，更將戲劇改編的文學著作實體化，除了1：1的模型，也藉由展出的創意舞臺帶領孩童進入文學時光隧道。

4月份「親子玩藝」含美術與戲劇兩類，「親子心心相『印』」以自畫像為題，透過版畫的間接與複製性，激發親子挖掘創作的趣味及靈感，進而認識、描繪自己，從製版、印刷流程逐步完成後的版畫及卡片，自行留存的同時也可贈送親友；戲劇類「布的異想世界」利用布元素及互助合作的過程，開發肢體協調，並增進親子間的聯繫。舉凡動、靜態活動，文山劇場的用心不僅滿足小朋友的玩樂欲，也提供父母與小孩互動、學習的機會。

紅樓重啟 兒童節主題活動新氣象

逾10年累積的文創能量，讓紅樓成為西區屹立不搖的文化地標。甫經修復，3月重新開幕的西門紅樓，以「百年瞬息」為主題，建物及空間氛圍都充滿歷史痕跡，八角樓中央以奇幻光景打造獨特空間，回望紅樓的百年流光歲月；新開幕的「紅樓選品」及「紅樓茶坊」點綴古蹟以外的想像氛圍。

為配合兒童節，活動其中一環便是「Green House」親子主題市集，為了闡揚環境及動物保育，活動期間除使用環保及動保元素布置場地，也將邀請相關組織進行宣傳，還讓紅樓換上一身綠紗裙。另外，「趣玩紅樓─美感工坊」也針對兒童設計「麻糬兔聽故事玩黏土」工作坊，讓麻糬兔陪著小朋友邊聽果子老師說故事邊玩黏土，親手做可愛的兒童節禮物帶回家；此外還有「編織掛飾教學」、「染雲彩皮件小物」、「押花體驗」、「飲料提袋DIY」及「畫一畫做成有趣的鑰匙圈」等活動可報名，讓親子共同用愛與保育的觀念參與這場意義非凡的綠色慶典。

劇團響應 科技打造動態視覺饗宴

各劇團也紛紛透過舞臺劇響應，其中紙風車劇團《唐吉軻德冒險故事─銀河天馬》改編家喻戶曉的主角人物，結合多媒體科技與劇場技術營造出色彩豐富、活潑、俏皮又充滿想像力的空間，並透過超大型道具與互動，帶給大小觀眾視覺上的震撼與身歷其境之感；而日本飛行船劇團的《齊天大聖孫悟空》則融合音樂、美術、舞蹈等藝術，以豐富的舞臺形式呈現絢麗的視覺效果，同時善用投影動畫科技，呈現東方經典神話的善念與勇氣。

眾多的藝文活動及展演厚實地滿足了大小朋友的感官及心靈，不僅開心地成長且有滿滿的收穫，這些愉悅的記憶將珍藏在百寶箱中，回憶永存。

2018 台灣國際兒童影展

時間│3/30（五）～4/7（六）

地點│台北信義威秀（臺北市信義區松壽路20號）

票價│早鳥票50元，單場票80元

電話│02-2633-2000

台北偶戲館 活動

時間│即日起至5/27，週二至週日10:00～17:00

展名│《春天兒童節─獻給孩童的愛與祝福》

票價│全票50元

時間│4/4（三）～4/5（四）11:00；4/4（三）～4/5（四）15:30

劇名│《一寸法師》、《素蘭小姐要出嫁》、《漁夫和他的妻子》

票價│免費

時間│4/4（三）～4/5（四）13:00～15:00

活動│手的勞動 心的感動─竹藝童玩工作坊

費用│500元

地點│台北偶戲館（臺北市松山區市民大道五段99號）

電話│02-2528-9556

網址│www.pact.taipei

唐吉軻德冒險故事 銀河天馬

時間│4/6（五）～4/7（六）19:30；4/7（六）～4/8（日）14:30；4/8（日）10:30

地點│國家戲劇院（臺北市中正區中山南路21-1號）

票價│500,800,1000,1200,1400,2000元（兩廳院售票）

電話│02-2392-6170

文山劇場 活動

時間│即日起至6/24，週二至週日9:00～17:00

展名│《當文學和戲劇擁抱在一起》

票價│免費

時間│4/4～4/25，每週三14:30～15:30

活動│繪本朗讀

費用│免費

時間│4/14（六）、4/28（六）10:00～12:00

活動│親子玩藝

費用│200元（兩廳院售票）

地點│文山劇場（臺北市文山區景文街32號）

電話│02-2933-2199轉505

西門紅樓 活動

時間│4/4（三）～4/8（日）14:00～21:30，週五週六至22:00

活動│「Green House」親子主題市集

費用│免費

時間│4/4（三）～4/8（日）、4/21（六）～4/22（日）

活動│趣玩紅樓─美感工坊

費用│請洽www.redhouse.taipei

地點│西門紅樓（臺北市萬華區成都路10號）

電話│02-2311-9380

齊天大聖孫悟空

時間│4/3（二）19:30；4/4（三）10:30、14:30

地點│國立國父紀念館（臺北市信義區仁愛路四段505號）

時間│4/5（四）～4/8（日）14:30；4/5（四）19:30；4/6（五）～4/8（日）10:30

地點│親子劇場（臺北市信義區市府路1號）

票價│300,400,500,600,800,1000,1200元（年代售票）

電話│02-2778-5596

(中時電子報)