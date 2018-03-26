文化快遞》春遊驛站鬧哄哄 新北投車站生日慶

2018年03月26日 10:09 中時電子報 文／新北投車站

曾經代表新北投溫泉風華的日式老車站─新北投驛，因北淡線停駛而歷經拆遷、重組、選址等重重波折，最終在北投居民與臺北市政府的共同努力下，於2017年4月1日重新對外開放，並由台北市文化基金會接手營運管理；離鄉數十載的老車站再度回到北投人的懷抱中，在去年一整年的努力下，透過內部展示陳設、外部教育活動推廣等，將新北投車站這棟臺北市僅存的百年車站建築，重新定義為認識北投的入口與了解鐵道文化生活的新起點，在延續大家回憶裡過往片段的同時，也不斷創造嶄新的生活記憶。

春遊驛站，齊聲慶生日

春天，是個風光明媚的季節，也是最適合前來北投散步遊憩的好時機，遙想1916年4月1日，這座承載在地交通運輸的車站開始啟用，現年102歲的新北投車站，有著豐富的歷史故事，就像一本活在現代裡的珍貴歷史文獻，供大家前來這裡翻閱與愛護。

新北投車站舉辦「春遊驛站」鬧哄哄的生日慶系列活動，從3月21日開始，替車站老爺爺塗抹護木油清洗身體；緊接著3月31日還有社區自發性的展演活動串聯，4月1日則以青年樂團及親子表演搭配在地NPO文創市集，接連兩天的熱鬧慶典，讓我們再度為車站一起唱首生日快樂歌。

新北投車站生活記憶特展

新北投車站年度主題展「新北投車站生活記憶特展」於3月31日開展。展覽以車站拆遷前（即1980年代前後）為主軸，希望透過車站舊物件的尋回與再製，以及生活記憶照片的蒐集展示，帶領大家穿越時空回到那擁有滿滿情感連結的美好時代。

透過展場空間的調整與布置，讓年長一輩的民眾藉由展示物件，回想過往與車站、火車乃至於鐵道生活的記憶連結；同時也藉由舊時物件與空間陳設，讓年輕人了解更多過往的文化特色。

透過與彰化社頭「福井鐵道文物館」合作，展示多樣新北投車站舊物件，如：原放置於新北投車站內的舊柵欄及候車椅，藉由展件上的色彩，可以知道曾經隨車站搬遷至彰化台灣民俗村的過往歷史與回憶，讓舊物件透過展示重回新北投車站；而場內陳設的多項再製車站物件，在新舊展品的交錯步排下，希望每位來訪的民眾一踏入車站，就能體驗截然不同的感官享受。此外，展覽開幕期間亦與悠遊卡公司合作每日贈送100名參觀者限量紀念車票悠遊卡，期許透過「新北投車站生活記憶特展」帶領大家回味老車站曾經擁有的那段不可復往的美好時光，同時創造更多的珍貴記憶。

「春遊驛站」鬧哄哄慶生派對

「金熠熠」及「鬧哄哄」來自於臺語諧音，帶有庶民生活的草根氣息，自3月31日下午開始，由北投在地社群單位一起來幫新北投車站舉辦生日晚會「北投『舞』GO讚」，晚會以舞蹈結合現場演唱方式，將車站化身為1980年代民歌演藝舞臺，透過群體舞蹈的歡樂氛圍，開啟生日慶前的暖身活動。而4月1日車站慶生派對，邀請人氣樂團「旺福」、「怕胖團」、「脆樂團」以及創作歌手「洪安妮」與大家同樂歡慶，同時於七星公園草皮上，還有在地NPO市集以及適合親子同樂的肢體互動表演節目。

新北投車站生日慶系列活動，彰顯出車站與北投之間緊密不可分割的歷史記憶，在時代的輾轉流連中重回北投在地，其代表的不只是一座歷史建物的回歸，更是現今人們對歷史文化的重視及緬懷。希望車站落地後，能夠在這片土地上持續生根，從過往擔負交通運輸的責任，轉化為更豐富多元的藝術與文化承載點，並透過不同形式與樣貌，延續大家對車站的記憶圖像。

新北投車站生日慶活動

時間│3/31（六）10:00～11:30、13:30～16:30、19:30～21:30

活動│北投「舞」GO讚！活力慶生趴

時間│3/31起，週二至週日10:00～18:00

展名│《新北投車站生活記憶特展》

時間│3/31（六）10:00～21:00、4/1（日）13:00～17:30

活動│車站創意生活市集─在地NPO暨好好微笑手感市集

時間│4/1（日）13:00～17:30

活動│春遊驛站鬧哄哄慶生派對─樂團及親子互動表演

地點│新北投車站（臺北市北投區七星街1號）

時間│3/31（六）10:20～12:35、4/1（日）11:50～13:45

活動│捷運那卡西

地點│捷運北投站月臺、捷運北投─新北投車廂

費用│免費

電話│02-2891-5558

臉書│新北投車站（Xinbeitou Historic Station）

(中時電子報)