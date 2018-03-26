文化快遞》玩轉古今 穿越松菸新體驗

2018年03月26日 10:16 中時電子報 文、圖／松山文創園區

現今充滿文創活力的松山文創園區，前身是1939年建廠完成的松山菸廠，於1998年停產遷併入臺北菸廠，自此後荒廢了13年，2011年終於定位為臺北市原創基地，更名為松山文創園區，開始對外開放。為迎來明年的80大壽，今年園區先以兩種不同的古蹟活化方式來為老菸廠暖壽，讓民眾更認識這處臺灣經濟史上最重要的菸廠。3月於南向製菸工廠「藝思空間」推出《廠長的家書》特展，讓民眾認識菸廠的深厚歷史文化，同時將菸廠歷史重新數位化，並導入AR擴增實境體驗，透過全新數位科技來玩轉松菸、認識松山菸廠的歷史。

廠長的家書 喚起菸廠的故事及記憶

轉化成松山文創園區之前的松山菸廠曾廢廠荒蕪，屬於菸廠的記憶，幾無留下。透過園區藝思空間《廠長的家書》特展，展示了許多首度曝光、非常珍貴的歷史文物，讓我們可以更認識「松山文創園區」的前身「松山菸廠」所創造的臺灣經濟奇蹟。

2016年夏日，一通越洋電話的緣分讓園區迎來一家難得的貴客。隔年1月6日，曾任松山菸廠廠長任先志的女兒任玲玲自海外歸返，帶著父親的過往，重訪父親工作過的松山菸廠。1972年至1976年間，擔任松山菸廠廠長的任先志，將當時一張張他所熱愛的菸廠照片放進信封，寄給遠在他鄉的女兒。多年過去了，父親的日常、父親的工作、父親的身影，在女兒手中被珍惜地保留著。在書信往來的年代，一封封家書，承載了父親對女兒深深的惦念。40年後，任先志後人重返，為園區帶來菸廠的曾經。

松菸於1998年6月停產遷廠，由於遷廠作業匆忙，許多寶貴的史料也隨之散佚。因為這次與任家的相遇，園區著手探查菸廠歷史，收錄許多珍貴史料，期望透過《廠長的家書：松菸歷史影像展》作為引子，喚回更多老菸廠的故事；也特別邀請奉獻給松山菸廠超過45年的資深員工凌愛嬌女士跨刀參展，掃描展場內看板介紹指定圖，凌愛嬌女士即以AR現身為民眾帶來AR擴增實境的驚喜。

虛實情境的互動娛樂平臺 松菸全新數位體驗

現今3C產品蓬勃，為呼應時下年輕族群喜好的互動與分享模式，園區將菸廠歷史重新數位化，建構全園區古蹟區及展覽區LBS空間地標定位，設計AR擴增實境體驗，以虛擬擴增圖資訊息，實現全園區方向導引。運用「marq+」擴增實境App，建立AR古蹟導覽，使古蹟歷史堆疊於真實世界，達到虛實情境的互動娛樂平臺，這次還特別設計了一個可愛的「文青普拉」線上導覽人物，讓來到園區參觀的民眾，下載「marq+」擴增實境App後，即可在LBS空間地標定位中，找到可愛的「文青普拉」線上導覽人物；此外作家小野，同時也是台北市文化基金會董事長，更化身線上導覽員，帶領大家用「AR趣味互動」來一場奇妙的體驗，讓民眾穿梭在古今之間的松菸，了解更多歷史故事。

此外，為讓民眾串起舊時菸廠與文創園區充滿文創能量的連結，松山文創園區首度邀請10位曾在松山菸廠工作多年的老員工一起回到菸廠，分享在這裡的工作經驗，告訴我們菸廠當年的風華，也讓現於此工作的員工及民眾認識過往菸廠的工作環境、模式及生活。民眾也可陸續於官網回顧當天精采點滴。

即日起來松山文創園區下載「marq+」擴增實境App，即可至服務中心兌換園區限量好禮，歡迎前來松山文創園區體驗穿梭在古今之間的松菸，透過AR擴增實境、《廠長的家書》特展等活動來認識松山菸廠的歷史。欲了解更多詳細活動及報名資訊，請洽松山文創園區官方網站。

松山文創園區

時間│週一至週日9:00～18:00（室內區域）、8:00～22:00（戶外區域）

地址│臺北市信義區光復南路133 號

費用│免費

電話│02-2765-1388

網址│www.songshanculturalpark.org

(中時電子報)