時力違法占凱道 北檢今首傳喚亂神黃國昌等5人

2018年03月26日 10:34 中時 陳志賢

時代力量立委黃國昌、徐永明等5人，1月間為抗議立法院2修勞基法，占據總統府前抗議58個小時，涉嫌違反集會遊行法，中正一警分局經2度傳喚黃國昌5人到案接受調查被拒，上月將5人函送台北地檢署偵辦。檢察官將於26日下午2時30分首度以被告身分傳喚黃國昌等5人到案。

時力立委黃國昌、徐永明、林昶佐、高潞以用、洪慈庸等5人，今年1月5日起為了抗議立院2修勞基法，前往凱道抗議，並突破封鎖占據總統府前，國安高層及警方為怕觸怒這些立委，任由時力立委占據凱道58小時，並將總統府及總統官邸等博愛特區進行大規模管制，造成市民來往不便。

時力立委占據總統府前長達58個小時，轄區中正一警分局一共舉牌7次，其中最後1次是在8日凌晨4點多進行驅離前，警方舉牌命令解散被拒後，展開柔性架離行動，順利將4名立委勸離府前現場，並撤除圍籬拒馬恢復交通。

警方認為時力5名立委已觸犯集遊法，先在2月5、6日2天，傳喚時力5名立委到案接受調查，黃國昌等人不僅拒絕到案，還在臉書開直播，宣示他們已接到警方傳喚通知，但他們不會到案接受警方偵詢，如果檢方傳喚他們才會出庭，蔑視警方公權力的意味非常濃厚。

警方接著又在2月12日，2度傳喚5名時力立委到案說明，但5人依舊拒不到案，警方依法完成傳喚程序後，2月12日將5人依違反集遊法函送北檢偵辦。

(中時)