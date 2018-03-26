逗陣來台南看放鴿笭 私笭公笭賽4月登場

2018年03月26日 10:37 中時 莊曜聰

台南市定民俗「新營鹽水學甲放粉鳥（紅腳）笭」活動及相關競賽即將於4月起陸續登場，22庄頭共有13組對抗賽蓄勢待發，市府文化局與各部落今天上午在鹽水區文昌國小舉行熱鬧開幕，文化局長葉澤山和與會貴賓一同開籠施放鴿笭，宣告2018台南市鴿笭文化季揭開序幕！

台南市鴿笭文化季，共有鹽水區13個部落、新營區6部落、學甲區3部落參與，將從4月起將一直持續至4月底，上午的開幕儀式在鹽水文昌國小啟動，文化局長葉澤山與鴿笭會代表，一同將揹上鴿笭的賽鴿，以手擲方式擲向天空，隨著賽鴿振翅飛翔，鴿笭的嗡嗡聲也將陸續在新營、鹽水、學甲的天空響起。

葉澤山表示，台南市施放鴿笭的部落數量是全台第一，而除了這些短笭競賽外，2014年列入市定民俗之後，佳里延平社區、漳州社區也陸續投入養賽鴿、製作長笭，希望地方的長笭鴿笭文化能一直傳承延續。

為了讓這項深具特色的市定民俗有清楚的規則，文化局配合鴿笭季，也整合各鴿笭會公、私部落對抗賽市時間表，並安排擅長說故事的南瀛故事人協會，結合文化局出版「笭鴿上青天」繪本書籍及創意寫生，在校園內推廣教育，讓無形的文化資產向下扎根。

放粉鳥笭為早期農村農閒活動，現在僅見於嘉南農村地帶，每年農曆2月至4月，新營、鹽水、學甲等地區都有庄頭對抗賽上演，全部的鴿笭對抗賽時程可至台南市文化局網站查詢。

(中時)