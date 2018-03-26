雲林縣第一推種小麥 褒忠鄉小麥歡喜收割

2018年03月26日 10:38 中時 許素惠

雲林第一個推廣種小麥的褒忠農會首批小麥26日收割，黃澄澄的麥穗在朝陽照耀下更顯飽滿，景色宛如國外，雖然是機械採收，農民開心又期待地在場觀看，由於天氣穩定，此季收成不錯，每分地平均產出350公斤，食品大廠以每公斤27元保價收購。

「這季不錯哦！每粒都很滿穗！」麥農陳雨田、陳守義和總幹事吳金元等人熱絡討論，露出滿意歡喜的笑容，也親身證實種小麥真的不必噴農藥，毋需太多肥分，很省工。陳雨田說，他只施一次肥，一次灌溉，幾乎是粗放，整個冬天都很清閒。

吳金元指出，小麥抗旱、抗寒又耐風，少病蟲害，也不需要太肥沃的土壤，通常以轉作前的作物採收後所剩餘的肥分就足夠供應所需，所以很容易無毒栽種，此季氣候適宜，每分地平均約採收350公斤、9000元上下收入。

吳金元表示，為了鼓勵農民種植，此季完全由該農會免費提供台灣原生種非基改小麥種子，不少農民見首季收成很好，紛紛預約要加入契作行列，今年冬天契作面積預計擴增到50公頃。

褒忠鄉農民以水稻、花生與蒜頭為主要作物，因為缺乏計畫生產，每每得面臨價格大起大落的風險，褒忠鄉農會為改變農民耕作習慣，解決農業缺工的大問題，力推種小麥，去年11月間播下第一批麥種，也和宏捷食品公司簽定產銷一元化契約，共契作11公頃，穩定並提升農民收入。

(中時)