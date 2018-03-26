盧秀燕青年軍控公標案發包給特定對象 卓冠廷駁斥

2018年03月26日 10:43 中時 陳世宗 、 陳怡誠

國民黨台中市市長參選人盧秀燕青年軍，26日在監察院前招開記者會，青年軍代表蔣豐懋(右)說明「龍友友們」包攬市府標案，把市民辛苦血汗錢，入自己龍友友的口袋！(陳怡誠攝)

國民黨台中市市長參選人盧秀燕青年軍，26日在監察院前招開記者會，盧秀燕青年軍在監察院門口指控台中市長林佳龍包攬標案，拿人民錢酬庸。(陳怡誠攝)

支持國民黨立委盧秀燕的青年軍，26日上午於台北市監察院門口召開記者會，指控台中市政府公標案發包給特定對象等。台中市政府新聞局長卓冠廷指出，公標案一定都要依法行政且禁得起檢驗，市府各單位獨立進行招標流程，均有法定流程及規範；並有政風、會計等單位監督，無圖利特定廠商的可能。

螞蟻雄兵，扳倒説謊「拎假龍！」盧秀燕青年軍26日上午9時30分，在監察院門口召開記者會，指「龍友友們」如何包攬台中市政府的標案，把市民辛苦的血汗錢，全都流入自己「龍友友」的口袋！

台中市政府新聞局長卓冠廷表示，盧秀燕青年軍所提的訊息，市府先前均已明確澄清，相關論述並已見諸媒體，社會自有公評，呼籲不要為了選舉，冷飯熱炒老議題，市府不會隨之起舞。

有關市府公標案，卓冠廷局重申，過去在議會也多有討論，市府各單位獨立進行招標流程，均有法定流程及規範，並有政風、會計等單位監督，無圖利特定廠商的可能；公標案一定都要依法行政且禁得起檢驗，各單位均本於職權進行。

卓冠廷強調，請盧委員不要一再動用青年軍抹黑市府來轉移她遭媒體爆料的部分，呼籲有媒體報導盧委員歷屆政治獻金疑流入自家人公司；她應對外界質疑說清楚、講明白，若無問題，應無須抹黑林市長來轉移焦點。

(中時)