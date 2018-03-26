丁噹變身「阿美」初登場 《搭錯車》快閃炫歌舞

2018年03月26日 11:54 中時 尤嬿妮

丁噹帶著10名舞者快閃圓山。（相信音樂提供）

丁噹擔綱音樂劇《搭錯車》女主角阿美外，也為音樂劇主題曲重新演繹〈一樣的月光〉，消息釋出瞬間勾起五六級生的青春回憶，甚至連許多完全沒看過電影的年輕人期待不已，為了讓更多人能一同重溫《搭錯車》，同時見證音樂劇的歌舞魅力，丁噹獻出「第一次」，以劇中「阿美」的妝扮，帶著10名舞者快閃圓山，吸引近千名觀眾駐足觀看，從捷運站以及市集湧入，塞爆廣場，動人音樂搭配精彩舞蹈視覺聽覺，感動現場，熱烈掌聲不斷，原本群眾好奇誰是「阿美」，沒想到居然是丁噹本人，也讓眾人開心直呼：「賺到了！」

丁噹也興奮表示：「出道這麼久第一次舉辦快閃活動，覺得刺激又有趣，但也感受到大家直接熱情的回饋，《搭錯車》絕對能讓大家體驗到音樂劇帶來的喜悅與美好，七月一定要劇院感受。」

熱鬧的圓山花博廣場，穿著學生制服、上班服等舞著隱身在一旁，此時傳來鏗鏘有力的鼓聲，丁噹偕10名舞者從人群竄出載歌載舞演出〈一樣的月光〉，把《搭錯車》音樂劇搶先搬到街頭，精彩演出立刻吸引路人目光。由於丁噹工作滿檔，除了準備新加坡及馬來西亞演唱會外，就是猛K劇本，為把握時間拚宣傳，丁噹突發奇想舉辦快閃活動，精湛歌舞要讓大家先睹為快，因此搶先秘密排練一段精彩表演，果然爆發力十足的歌聲，熱舞模樣立刻感染現場所有人，化身阿美的丁噹說：「大家好我是《搭錯車》裡的阿美，今天剛出道，第一次跟大家見面，希望大家多多支持。」這回，特別選在全家大小假日最常出沒的花博廣場快閃，就是希望閣家能到感受到《搭錯車》的感動魅力，一同扶老攜幼到劇院看音樂劇。

難得在街頭公開演出，吸引不少人圍觀，丁噹透露出道以來，很喜歡一個人在台北趴趴走，圓山也是她常來的地方，最愛買杯咖啡坐在路旁聆聽街頭藝人精彩表演，她說：「看著他們的表演，讓我回想到以前到各地駐唱，尋找唱歌機會的時光。」一步步走到現在天后地位，丁噹也希望能藉由這次快閃活動，與多才多藝的街頭藝人合作，讓大家能看到他們的才華，同時感謝盧斯勇還抽空練習〈一樣的月光〉。音樂劇《搭錯車》將在7月7日、8日於台中國家歌劇院大劇院開演起跑，7月14日、15日台北國家戲劇院、7月20日、21日高雄市立文化中心至德堂演出，門票4/1(日) 中午11:00起ibon售票系統門市&網路全面開賣。

(中時)