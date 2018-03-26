行動科技輔助社會參與 雲林偏鄉老人動起來

行動科技輔助社會參與，幫助雲林偏鄉老人動起來。（張朝欣攝）

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因應長照2.0預防及延緩失能照護計畫，口湖鄉老人福利協進會開辦「行動科技輔助社會參與」方案，26日舉辦成果展，老人家透過手機或電腦上網，與親友聊天互動、學習語文、觀看影片，讓老年生活更為多彩多姿。

「行動科技輔助社會參與」方案成果展，26日在口湖鄉第2老人文康活動中心舉行，除了讓偏鄉長者透過多元課程，學習肌力強化運動、生活功能重建訓練、社會參與等6大預防照護，更著重行動科技的實際運用。

照護中心服務員吳靜盈表示，「行動科技輔助社會參與」方案，主要是運用科技幫助長者面對老化，以往偏鄉老人家大多沒有使用社群網站經驗，藉由手機、平板電腦的聯結，開啟了長者更開闊的生活體驗。

75歲蔡姓阿嬤說，以前手機都只是用來接聽電話，參加「行動科技輔助社會參與」後，才知道手機還可以看到在北部工作的兒子與孫女，無聊時用手機玩一些簡單的益智遊戲，讓腦筋動一動，比較不會有老人癡呆症。

吳靜盈指出，利用行動科技預防及延緩失能，以簡單、易懂、有趣、有效為主軸，比起以往的健促活動更加豐富多元且有主題性，能針對長者衰弱部分加以延緩，讓長者安心健康在地老化。

此次執行方案由長庚科技大學助理教授熊曉芳引領方案師資團隊共同執行，將資源帶入偏鄉資源不足區，並在口湖成立方案模組示範點，執行完整1期12週課程。

(中時)

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