迎言論自由日！內政部推手繪動畫 葉俊榮擔綱配音

內政部推言論自由日動畫。（內政部臉書專頁）

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4月7日是言論自由日，內政部除在4月3日舉辦研討論，探討政府角色，即日起也陸續推出4則手繪動畫，分點出「數位落差造成資訊接收及發言權受限」、「商業及政治力量影響表意的自由」、「網路資訊發達對言論及隱私等人權之影響」等言論自由新時代的3大挑戰，內政部長葉俊榮也親自為動畫配音，引發關注。

迎接言論自由日，內政部拍攝短片及手繪動畫，由部長葉俊榮擔綱影片男主角並參與動畫配音，搭配即將舉辦「言論自由新時代的挑戰─政府角色之省思」研討會活動，期許大家珍惜自由可貴。

內政部表示，推出4則手繪動畫，靈感來自今年首度推出的「內政好年」年曆，以4月份主題「言論自由日」中4隻臺灣特有動物─臺灣黑熊、臺灣獼猴、帝雉及臺灣土狗為動畫主角，藉由簡易生活化的劇情，點出「數位落差造成資訊接收及發言權受限」、「商業及政治力量影響表意的自由」、「網路資訊發達對言論及隱私等人權之影響」等言論自由新時代的3大挑戰，並由葉俊榮及3位同仁分別為動物配音，透過詼諧的語調，增添動畫趣味性。

另外，內政部臉書粉絲頁也推出短片，提醒言論自由的重要性，短片走文青風，開場以葉俊榮自在作畫、寫詩的畫面象徵擁有自由是如此的享受，接著他若有所思的凝視前方，想起戒嚴時期的那段日子，深思著今日的自由，是過去許多前人犧牲寶貴生命和歲月爭取而來，呼籲大家珍惜現在的自由，結尾以感性語調反問「假如自由沒有了明天，你是否會珍惜現在的自由？」

(中時)

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